Sondaje pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova

Potrivit unei analize publicate de think-tank-ul american, Rusia folosește politicieni moldoveni și alți actori pentru a crea condițiile unor posibile proteste post-electorale, indiferent de rezultatul scrutinului.

Sondajele recente sugerează că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pro-occidental, ar putea pierde majoritatea parlamentară, dar niciun partid nu va obține o majoritate clară. Rezultatul final rămâne incert, depinzând mult de alegătorii indeciși și de votul diasporei.

Kremlinul orchestrează proteste violente în Moldova

Conform ISW, serviciile secrete ruse ar fi instruit moldoveni cu privire la organizarea de provocări și transformarea protestelor în violențe.

Procurorul șef Victor Furtună a declarat că un grup de tineri a primit instruire în Serbia de la instructori străini în tehnici de destabilizare, evitarea arestării și utilizarea armelor.

Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, a adăugat că instruirile au fost coordonate direct de un ofițer GRU rus, cu experiență în activități subversive în UE, Asia și Africa.

Politicianul pro-rus Ilan Șor este suspectat că ar fi finanțat operațiunea cu fonduri din Rusia. De asemenea, recent, Șor a oferit 3000 de dolari lunar participanților la un protest „pe termen nelimitat” în Chișinău.

Șeful poliției Viorel Cernăuțeanu a menționat că și cetățeni ruși au instruit persoane pe teritoriul Moldovei. Participanții ar fi primit aproximativ 400 de euro, potrivit procurorului Furtună.

Documente ale Kremlinului au fost dezvăluite

Potrivit unei investigații Bloomberg, documente ale Administrației Prezidențiale Ruse din primăvara lui 2025 prezentau planuri de interferență în alegerile din Moldova.

Acestea includeau recrutarea de tineri din cluburi sportive și rețele criminale pentru a organiza provocări violente în timpul și după alegeri.

Planurile Rusiei vizau crearea percepției unei competiții strânse, pentru a diminua sprijinul pentru Maia Sandu și PAS. Se preconizau demonstrații cerând demisia președintei dacă PAS pierde alegerile sau contestarea rezultatelor ca fraudate dacă PAS câștigă.

Politicienii pro-ruși răspândesc zvonuri despre anularea alegerilor

Kremlinul pare să desfășoare o operațiune de dezinformare, răspândind zvonuri despre o posibilă anulare a alegerilor. Politicieni pro-ruși precum Igor Dodon și Ilan Șor au făcut declarații în acest sens pentru presa rusă.

Dodon a chemat moldovenii la proteste pe 29 septembrie, fie pentru a împiedica anularea alegerilor în caz de victorie a blocului pro-rus, fie pentru a cere anularea în caz de presupusă fraudă.

Șor a afirmat că Maia Sandu se pregătește pentru un „scenariu românesc” de anulare a rezultatelor nefavorabile.

Aceste afirmații vizează delegitimarea guvernului și democrației moldovenești, notează ISW. Autoritățile de la Chișinău nu au discutat despre anularea alegerilor.

Posibile proteste pentru îndepărtarea Maiei Sandu

Kremlinul ar putea încerca să folosească proteste instigate artificial după alegeri pentru a o înlătura pe Maia Sandu de la putere. Actori pro-ruși au o istorie de plată a protestatarilor în Moldova.

Constituția Moldovei permite punerea sub acuzare a președintelui de către o majoritate de două treimi din parlament. Deși parametrii viitoarei coaliții parlamentare sunt încă neclari, Kremlinul ar putea spera că protestele violente vor crea nemulțumiri în rândul parlamentarilor față de răspunsul guvernului.

Narativul trupelor NATO la graniță

Rusia pregătește de săptămâni întregi terenul pentru afirmații privind o presupusă invazie occidentală a Moldovei. Serviciul de informații externe rus (SVR) a susținut recent că NATO intenționează să invadeze Moldova prin Ucraina.

Aceste afirmații alarmiste par menite să influențeze votul în ultimele zile înainte de alegeri, stârnind temeri și sentimente anti-occidentale în rândul alegătorilor moldoveni.

SVR încearcă să discrediteze eforturile europene de sprijinire a Ucrainei și să obțină sprijin pentru blocurile electorale pro-ruse, care militează pentru consolidarea neutralității Moldovei.

Putin nu a renunțat la scopul de a-și restabili influența asupra Chișinăului, un obiectiv urmărit încă din anii ’90. Kremlinul va continua să încerce să influențeze viitoarele alegeri din Moldova, indiferent de rezultatele din 28 septembrie, conchide analiza ISW.

