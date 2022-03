Postare controversată a scriitorului brazilian Paulo Coelho: a numit războiul din Ucraina „o criză” și „o scuză convenabilă pentru rusofobie”

„Criza din Ucraina este o scuză convenabilă pentru rusofobie ”, a scris Coelho. Postarea scriitorului sud-american, ale cărui cărți au fost traduse în peste 80 de limbi și publicate în 170 de țări, a fost semnalată de publicația Ukrainska Pravda.

Mii de persoane au reacționat la postarea lui Coelho, solicitând rețelei de socializare să elimine postarea.

Oamenii i-au răspuns și lui Coelho cu imagini cu ucraineni răniți și clădiri distruse de ruși, cu semnăturile „criză”, „câteva scuze mai convenabile”, „din Rusia cu dragoste” și așa mai departe.

Într-o postare ulterioră, Coelho a revenit: „Da, există un război, dar nu dați vina pe oamenii obișnuiți”.

Ive been to Lvov, Kyiv, Odessa, Yalta, Chernobyl (Ukraine)



Ive crossed 10.000 km by train, Moscow to Vladivostok (Russia)



Yes, there is a war: but dont blame the common people