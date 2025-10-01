Fost soț al Elenei Udrea, Dorin Cocoș a împlinit în vara acestui an 64 de ani și este pensionar, chiar dacă este implicat în continuare în unele afaceri. Mai mult decât atât, numele lui a apărut în mai multe dosare de corupție alături de cel al lui Gheorghe Stelian, zis „Stelu”.

În emisiunea lui Dan Diaconescu de la Cancan, Dorin Cocoș și-a amintit de legăturile cu Gheorghe Stelian, dar a dezvăluit și care este pensia pe care o încasează lunar de la statul român.

„Am copii, sunt bine, mi-e bine. Am și pensie acum, sunt pensionar. Dar din cauza lui «Stelu», 33% din pensie îmi ia Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), că mai am datorii la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP). Am 4.500 de lei pensie, dar nu iau decât 2.000 de lei. Pot să arăt fluturașul! După 44 de ani de muncă, poate statul să îmi dea mai mult?”, a spus Dorin Cocoș.

Din cauza proceselor în care a fost implicat Dorin Cocoș, care a fost căsătorit timp de 10 ani cu Elena Udrea și de care a divorțat oficial în anul 2013, instanța a dispus confiscarea a 10 milioane de euro de la acesta.

Inițial, Dorin Cocoș primise și o condamnare de trei ani de închisoare pentru trafic de influență într-un dosar privind retrocedări ilegale de la ANRP, însă, în urma aplicării deciziilor Curții Constituționale privind prescripția faptelor, procesul penal a fost încheiat, iar pedepsele au fost anulate, notează jurnaliștii de la Cancan.

