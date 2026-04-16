Cum au acționat escrocii

Femeia a fost păcălită să investească economiile de-o viață – 200.000 de euro – într-o aplicație fictivă numită „Lino il maialino salva soldino” („Lino, porcușorul care economisește bani” n.r.). I-au spus că este o platformă tehnologică inovatoare pentru economisire la cumpărături, care însă nu a existat niciodată, relatează La Repubblica.

Bărbații au profitat de încrederea femeii, pe care o cunoșteau de mai mulți ani. Aceștia au folosit un discurs bine pus la punct, plin de detalii tehnice, pentru a o convinge să cumpere acțiuni într-o aplicație inexistentă – „Lino Shopping App”. Fiecare acțiune era evaluată la 2.000 de euro, dar femeia a plătit de 100 de ori mai mult decât valoarea declarată.

Escrocheria a fost bine gândită. Cei doi bărbați au început prin a solicita sume mici, pentru a câștiga și mai mult încrederea victimei. Treptat, au mărit sumele cerute, creând un sentiment de urgență și de oportunitate unică.

Bărbații au fost puși sub acuzare

În final, femeia a transferat peste 200.000 de euro către presupusa companie, bani care au fost ulterior folosiți de suspecți în alte activități financiare.

Investigațiile Gărzii de Finanțe din Trento continuă pentru a stabili traseul exact al banilor și pentru a descoperi dacă exista o rețea mai largă implicată în această schemă frauduloasă.

Autoritățile au recuperat doar o parte din suma pierdută de femeie și au pus sub sechestru bunuri în valoare de 200.000 de euro, corespunzătoare prejudiciului estimat.

Cei doi bărbați au fost puși sub acuzare pentru înșelăciune și spălare de bani.