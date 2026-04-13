Cum funcționa schema escrocilor

Autoritățile din statul indian Gujarat au descoperit abia după un an și jumătate înșelătoria. Punctul de taxare fals fusese construit în 2023 pe terenul unei foste fabrici de ceramică, potrivit publicației La Stampa.

Stația de taxare improvizată era o replică aproape perfectă a uneia oficiale. Escrocii au instalat bariere, semnalistică și chiar existau angajați care imitau comportamentul funcționarilor publici. Traficul era deviat de pe autostrada reală, la câțiva kilometri distanță de un punct oficial de taxare. Iar la stația falsă, tarifele erau reduse la jumătate față de cele reale.

În plus, escrocii foloseau un pretext emoțional pentru a atrage mai mulți șoferi. Ei susțineau: „Banii merg pentru construcția unor temple în satul din apropiere”. Astfel, șoferii nu doar că economiseau bani, ci aveau și impresia că susțin o cauză nobilă.

Prejudiciu uriaș

Potrivit La Stampa, schema a generat câștiguri masive. Escrocii au reușit să strângă mii de rupii zilnic, acumulând zeci de milioane în total. Camioanele și mașinile, atrase de prețurile mai mici, treceau prin punctul de taxare fals fără să bănuiască nimic.

Între timp, traficul pe autostrada oficială scădea dramatic, iar autoritățile rămâneau fără explicații. Când, în cele din urmă, frauda a fost descoperită, autoritățile indiene i-au arestat pe toți cei implicați.

Reacții întârziate

Un alt aspect șocant al poveștii este cât de mult a durat ca publicul să afle despre această schemă. Deși frauda a fost descoperită în 2025, abia în 2026 rețelele sociale au început să discute cu entuziasm despre cazul „punctului de taxare fantomă”.

Mulți utilizatori au lăudat acum „creativitatea” escrocilor, numindu-i „genii ale criminalității”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE