Indemnizația lunară crește cu 137,5 lei

În prezent, indemnizația lunară este de 2.025 de lei, sumă stabilită în funcție de salariul minim brut de 4.050 de lei.

Odată cu creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei, indemnizația va crește cu 137,5 lei, ajungând la 2.162,5 lei pe lună.

Această sumă se acordă lunar, suplimentar față de pensia de invaliditate, persoanelor cu afecțiuni grave care necesită sprijin permanent pentru desfășurarea activităților zilnice, din cauza pierderii capacității de autoservire.

Conform Legii nr. 360/2023, articolul 67, cuantumul indemnizației pentru însoțitor reprezintă 50% din salariul minim brut pe economie. Plata acesteia este asigurată din bugetul de stat.

Indemnizația pentru însoțitor se menține și după atingerea vârstei standard de pensionare, chiar dacă beneficiarul trece de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.

Controale medicale periodice

Astfel, pensionarii cu gradul I de invaliditate nu pierd acest drept, indiferent dacă optează pentru păstrarea pensiei de invaliditate, atunci când aceasta este mai avantajoasă, sau pentru pensia de limită de vârstă, așa cum prevede legislația în vigoare.

Legea stabilește, de asemenea, obligativitatea controalelor medicale periodice, menite să confirme menținerea, modificarea sau încetarea dreptului la pensia de invaliditate.

Neîndeplinirea obligației de a se prezenta la aceste evaluări, din motive imputabile pensionarului, poate conduce la suspendarea plății pensiei.

Câți români primesc pensie de invaliditate gradul I

În luna noiembrie a anului trecut, 45.995 de persoane din România beneficiau de pensie de invaliditate gradul I, ceea ce a generat un cost lunar de aproximativ 93,14 milioane de lei din bugetul de stat pentru plata indemnizațiilor de însoțitor.

În a doua jumătate a acestui an, suma totală este estimată să crească la 99,46 milioane de lei, cu 6,32 milioane de lei mai mult, însă valoarea finală va depinde de evoluția numărului de beneficiari.

