Șapte persoane urmează să fie conduse la audieri, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Covasna.

„Astăzi, 9 octombrie, poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, efectuează 46 de percheziţii domiciliare în judeţele Covasna, Braşov, Bacău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Harghita, Sibiu, Vrancea şi în municipiul Bucureşti, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi fals informatic.”, informează Poliția Română.

Anchetatorii au stabilit că gruparea falsifica permise de conducere, cărți de identitate, diplome și adeverințe de studii, cărți de muncă și adeverințe care atestă vechimea în muncă în schimbul unor sume de bani.

Liderul grupului „și-ar fi asumat atribuții esențiale în derularea activității ilegale, ocupându-se direct sau prin intermediari de identificarea clienților interesați de obținerea de documente falsificate.”

Tot el „ar fi stabilit prețul pentru fiecare solicitare și ar fi transmis comenzile către ceilalți membri ai grupării, care ar fi realizat efectiv falsurile, utilizând echipamente și programe informatice specializate.”

Intermediarii care identificau clienți primeau „o cotă-parte din încasări, iar dacă ar fi devenit și beneficiari ai unor acte false, li s-ar fi acordat reduceri la prețul solicitat inițial în schimbul atragerii de noi clienți.”

„Sunt puse în executare 7 mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Covasna.”, se precizează în comunicatul Poliției.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din brigăzile de combatere a criminalității organizate Cluj, Bacău și Constanța, precum și al serviciilor similare din Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea, al inspectoratelor de poliție județene Covasna și Brașov și al jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

