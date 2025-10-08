Zone afectate și tipuri de avarii

Regiunile cele mai afectate au fost sudul Moldovei, Muntenia, Dobrogea și Municipiul București. Ministrul a explicat că ploaia și vântul puternic au cauzat avarii la rețelele de medie și joasă tensiune.

„Reţelele de înaltă tensiune nu au fost afectate în această perioadă, doar cele de joasă şi medie tensiune”, a precizat Ivan.

Situația actuală și eforturile de remediere

La ora 17.00, ministrul a raportat că mai erau nealimentate 1598 de puncte de consum.

„Conform previziunilor, până la ora 20.00, în această seară, şi activitatea lor va reveni la normal”, a declarat Ivan. Acesta a subliniat că fenomenele meteo au afectat inclusiv stâlpii de electricitate, din cauza căderilor de copaci.

Bogdan Ivan a menționat că fiecare operator are cel puțin 20-30 de echipe în teren.

„Suntem pregătiţi, dacă vor apărea fenomene meteo şi în orele următoare, ca toate echipele pe care le avem în teren să intervină”, a asigurat ministrul.

El a adăugat că sute de echipe sunt gata să intervină în București și în județele afectate.

De asemenea, ministrul Energiei a ținut să mulțumească sutelor de oameni care au lucrat în condiții dificile pentru remedierea situației. Acesta a apreciat atât eforturile celor din teren, cât și ale personalului care a coordonat operațiunile de la birou.

