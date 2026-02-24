Potrivit BBC, în ultima lună numărul înregistrărilor din baza de date administrată de jurnaliști a crescut cu 35.000 de persoane, dar acest lucru nu are legătură cu situația actuală de pe front.

„În ultima lună am reușit să comparăm înregistrările colectate pe parcursul mai multor ani cu datele publice ale bazelor de stat, în primul rând cu listele registrului succesiunilor”, explică publicația.

Jurnaliștii menționează că se poate afirma „cu un grad ridicat de certitudine” că anul 2025 a fost cel mai sângeros pentru armata rusă. BBC și Mediazona au confirmat numele a 49.935 de militari ruși morți anul trecut.

În 2024, au murit cel puțin 83.706 soldați și ofițeri ruși, însă „setul de necrologuri încă neprocesat, în care ca dată a morții sau a înmormântării se menționează anul 2025, numără încă zeci de mii de înregistrări”. Conform unei estimări preliminare, numărul celor uciși anul trecut ar putea depăși 90.000.

Dintre militarii ruși morți, 122.700 proveneau din mediul urban, iar 57.200 din cel rural, menționează Mediazona.

Orașele mari și cele cu peste un milion de locuitori „au fost aproape neafectate de războiul Rusia-Ucraina”: două treimi dintre cei morți locuiau în localități cu mai puțin de 100.000 de locuitori. În termeni absoluți, primele locuri după numărul morților sunt ocupate de Bashkortostan (7.700), Tatarstan (6.800) și regiunea Sverdlovsk (6.300).

Printre regiunile mari, prima poziție după pierderi raportate la populație o deține Tuva (476 persoane la 100.000 locuitori), urmată de Buriatia (400 de morți la 100.000 locuitori), teritoriul Trans-Baikal (362 la 100.000) și Republica Altai (316 la 100.000).

„Analiza detaliată a datelor noastre arată că cel mai des semnează contracte locuitorii din orașe mici și sate, unde locurile de muncă stabile și bine plătite sunt puține, iar susținerea autorităților locale poate fi mai insistentă decât în orașele mari. În distribuția celor morți pe regiuni se observă adesea o regulă: cu cât nivelul sărăciei este mai mare, cu atât, de obicei, rata pierderilor este mai ridicată”, scrie BBC.

Un demograf (care a dorit să rămână anonim) a analizat datele BBC și Mediazona și a subliniat că lista regiunilor cu un procent mare de pierderi coincide în mare măsură cu lista regiunilor cu speranță de viață scăzută.

„Cu alte cuvinte, la război merg mai ușor locuitorii din teritoriile unde probabilitatea de a muri prematur este ridicată. Conform estimării expertului, oamenii care semnează acum contracte nu mai sunt motivați atât de mult de sărăcie, cât de lipsa perspectivelor și senzația că oricum nu au nimic de pierdut”, notează publicația.

În ianuarie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, declara că Rusia pierde până la 25.000 de soldați pe lună pe câmpul de luptă din Ucraina.

Potrivit unui studiu realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), aproape două milioane de soldați au fost uciși sau grav răniți ori au dispărut de la declanșarea războiului la scară largă împotriva Ucrainei.

