Studiul CSIS estimează că Rusia înregistrează cea mai mare parte a pierderilor umane, cu aproximativ 1,2 milioane de soldați uciși, grav răniți sau dispăruți, dintre care 325.000 morţi. Pierderile Ucrainei se ridică la 600.000 de soldaţi ucişi, răniţi sau dispăruți, dintre care între 100.000 și 140.000 uciși din 24 februarie 2022 până în decembrie 2025.

Numărul soldaţilor ruşi şi ucraineni ucişi, răniţi sau dispăruţi ar putea ajunge la două milioane până în primăvara acestui an, întrucât invazia rusă nu dă semne de încetinire, notează CSIS.

Kremlinul, care ascunde informațiile despre pierderile sale umane în Ucraina, a respins raportul CSIS şi a susținut că doar Ministerul Apărării de la Moscova are „autoritatea” de a publica date despre soldații ruși căzuți pe front.

Din orice perspectivă istorică, pierderile sunt imense, notează autorii studiului. CSIS observă în acest sens că numărul soldaților ruși morți în Ucraina din cauza agresiunii militare ordonate de Vladimir Putin este „de peste 17 ori mai mare decât pierderile sovietice din Afganistan în anii ’80, de 11 ori mai mare decât în primul şi al doilea război cecen şi de peste cinci ori mai mare decât toate războaiele ruseşti şi sovietice combinate de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace”.

În pofida numărului mare de pierderi de ambele părţi, Rusia avansează foarte modest pe câmpul de luptă, cu o viteză medie de doar 15-70 de metri pe zi în timpul celor mai importante ofensive ale lor din 2024 încoace. Este o înaintare „mai lentă decât în aproape orice campanie ofensivă majoră din războiul modern”, subliniază CSIS.

În ceea ce privește victimele civile, misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina a înregistrat aproape 15.000 de ucraineni ucişi şi 40.600 răniţi din 24 februarie 2022 încoace. Dar, semnalează raportorii ONU, numărul real al victimelor este „probabil considerabil mai mare ”, în special din cauza dificultăţii de acces în anumite zone, mai ales în primele luni ale invaziei ruse.

