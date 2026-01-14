„Rusia pierde acum un număr imens de soldați din cauza apărării ferme a Ucrainei, între 20.000 și 25.000 de soldați ruși uciși pe lună. Nu vorbesc despre grav răniți, ci despre morți. Dacă comparați acest lucru cu războiul din Afganistan din anii 1980, unde au pierdut aproximativ 20.000 de soldați în decurs de 10 ani, contrastul este izbitor. Acum pierd același număr – și chiar mai mult – într-o singură lună”, a declarat Rutte la conferința Global Europe.

În decembrie, NATO a estimat la 1,15 milioane numărul soldaților ruși uciși sau grav răniți în războiul purtat de liderul de la Kremlin Vladimir Putin împotriva Ucrainei. Tot atunci, The Economist a calculat că Rusia a pierdut 1% din populația sa masculină de la lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022.

Michael Kofman, cercetător specializat în Rusia la Carnegie Endowment, a estimat la rândul lui că armata rusă pierde până la 25.000 de militari în lupte, în timp ce recrutează aproximativ 35.000 pe lună.

Pe de altă parte, Rutte a subliniat că, în pofida pierderilor mari de soldați, regimul de la Moscova nu dă semne că își va atenua poziția față de NATO. „Nu există niciun motiv să credem că Rusia își va schimba comportamentul agresiv și imprudent în curând. Dimpotrivă, caută o confruntare pe termen lung”, a declarat șeful NATO.

Rutte a adăugat că Rusia colaborează cu China, Iran și Coreea de Nord pentru a atinge acest obiectiv. Potrivit șefului Alianței Nord-Atlantice, aceste patru țări „cooperează din ce în ce mai mult pentru a provoca NATO”, dar blocul „are un avantaj” – parteneriatul de lungă durată dintre statele membre ale alianței.

Rutte a avertizat anterior că NATO va fi „următoarea țintă a Rusiei”, după Ucraina. „Mă tem că prea mulți sunt mulțumiți de sine. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este! Momentul pentru acțiune este acum. Conflictul este la ușa noastră. Rusia a readus războiul în Europa. Și trebuie să fim pregătiți”, a transmis fostul premier olandez.