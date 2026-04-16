Votul prin corespondență: o procedură contestată

Rezultatele alegerilor maghiare, cu peste 99% dintre voturile prin corespondență numărate, arată că Fidesz a obținut 84,42%, Partidul Tisza 13,48%, iar Mi Hazánk 1,55%. Totuși, Eckstein-Kovács atrage atenția asupra numărului mare de ardeleni care au ales să nu voteze. „Majoritatea nu a votat fie pentru că nu au cetățenie maghiară, fie pentru că nu au dorit să se implice în alegerile din Ungaria, chiar dacă ar fi avut drept de vot”, a explicat fostul senator.

El a criticat și modul în care s-a desfășurat votul prin corespondență, numindu-l „complet incontrolabil”. „Oamenii își exprimă votul în piață, în cabine de vot improvizate, iar în multe cazuri nu persoana cu drept de vot decide, ci rudele sau prietenii”, a declarat el. Eckstein-Kovács a adăugat că unii alegători din Transilvania au preferat să călătorească în Ungaria pentru a vota în siguranță.

Relația RMDSZ-Fidesz: „Supunere completă”

În ceea ce privește colaborarea dintre UDMR și Fidesz, Eckstein-Kovács a fost tranșant: „Problema nu este cooperarea în sine, ci faptul că UDMR a ales să nu interacționeze cu alte entități din sfera politică sau civilă. În loc de o alianță, s-a creat un partid monolitic, care a distrus practic pluralismul din UDMR”.

Fostul senator consideră că o schimbare este posibilă doar prin deschidere și empatie față de cei care gândesc diferit, fie în Transilvania, fie în Ungaria. „Ar fi fost mai bine ca UDMR să nu fi portretizat toți ardelenii ca fiind susținători Fidesz. Acest lucru nu reflectă realitatea”, a mai spus el.

Reforma în RMDSZ: Este timpul pentru o schimbare?

Eckstein-Kovács a sugerat că președintele UDMR, Hunor Kelemen, ar trebui să ia în calcul retragerea, adăugând că sub conducerea acestuia, organizația a devenit „un purtător de cuvânt al Fidesz în Transilvania”. „A fost păcat că UDMR și Kelemen Hunor i-au portretizat personal pe ardeleni ca fiind credincioși Fidesz și alegători Fidesz, când acest lucru nu este adevărat. Nu spun că trebuie demis imediat, dar problema dacă poate continua să conducă UDMR trebuie dezbătută public”, a declarat el.

Întrebat despre un posibil succesor, fostul senator a evitat să dea nume, dar a menționat că „nu suntem atât de săraci încât să nu avem un lider capabil în afară de Hunor Kelemen”.

Viitorul Partidului Tisza și al relațiilor maghiaro-maghiare

În ceea ce privește victoria categorică a Partidului Tisza, Eckstein-Kovács a subliniat că este prematur să se evalueze impactul acesteia asupra maghiarilor din Transilvania. Totuși, el consideră încurajatoare abordarea liderului partidului față de Uniunea Europeană și dorința de reconciliere cu opoziția din Ungaria, precum și cu maghiarii din afara granițelor.

„Testul budincii este mâncatul. Să vedem ce va realiza acest partid național conservator și ce va face pentru maghiarii din Transilvania”, a concluzionat el.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a respins acuzațiile conform cărora maghiarii din România ar fi fost manipulați pentru a-l susține pe premierul ungar Viktor Orbán în alegeri. Declarațiile acestuia vin după ce Péter Magyar, liderul partidului câștigător din Ungaria, a afirmat că UDMR ar fi contribuit la „o campanie mincinoasă” în favoarea lui Orbán.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE