„Eu am o părere foarte bună despre comunitatea din România și sunt convins că este o comunitate care nu poate fi manipulată de nimeni. Anul trecut, peste 90% au votat cu Nicușor Dan, nu au fost manipulați. Deci membrii comunității maghiare sunt oameni responsabili, maturi și fac diferența între ce spune unul și ce spune altul și decid în funcție de aprecierile lor. Nu fac trimitere niciodată la propagandă”, a declarat Kelemen Hunor, marți, la Parlament.

Întrebat dacă recentele acuzații ar putea duce la o schimbare în conducerea UDMR, Kelemen Hunor a răspuns ferm că demisia sa nu a fost cerută de nimeni din partid. „Din UDMR nu a cerut nimeni așa ceva”, a precizat acesta. De asemenea, liderul UDMR a dezvăluit că a purtat o discuție telefonică recentă cu Péter Magyar.

„Aseară am avut o discuție scurtă cu Péter Magyar și m-a rugat ca, atunci când pot ajunge la Budapesta, să avem o discuție față în față. I-am spus că săptămâna viitoare. Nu am stabilit ziua și ora”, a declarat Hunor.

Referitor la susținerea masivă a maghiarilor din România pentru Viktor Orbán, Kelemen Hunor a subliniat că nu are nimic de explicat omologului său maghiar. „Nu trebuie să îi explic eu. El cunoaște comunitatea din Transilvania. În 2024 a fost în Fidesz. Nu e un secret pentru el și nu trebuie să îi explic nimic. Discuțiile vor fi principiale, despre viitor, nu despre trecut.”

Peter Magyar și partidul său de opoziție, Tisza, au câștigat alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie 2026, din Ungaria, la capătul unui scrutin care va pune capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orban.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE