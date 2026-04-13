Magyar, care a câștigat alegerile din 12 aprilie alături de partidul său Tisza, obținând o majoritate de două treimi în Parlamentul ungar, a precizat că informațiile provin din surse interne ale Ministerului Afacerilor Externe.

„Astăzi, la ora 10.00, s-a prezentat la Ministerul Afacerilor Externe și, de atunci, el și cei mai direcți colegi ai săi au distrus documente legate de materialele sancțiunilor”, a declarat Magyar, referindu-se la Szijjártó.

În timpul campaniei electorale, Szijjártó a fost criticat pentru presupusele sale relații apropiate cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Acesta ar fi ajutat Rusia să înlăture anumite persoane de pe lista sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, acuzații care au alimentat controversele din jurul fostului ministru.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Magyar a distribuit un bilet primit în timpul evenimentului, despre care susține că ar fi confirmat speculațiile privind distrugerea documentelor.

„Mulți oameni au crezut că ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, a dispărut, deoarece nu a putut fi văzut ieri în timpul discursului de victorie al lui Viktor Orbán”, a spus Magyar. „Asta se întâmplă în Ungaria chiar acum. Știm de zile întregi că a început distrugerea documentelor, nu doar în ministere, ci și în alte instituții din spatele guvernului, legate de elitele lui Orbán.”

Până în prezent, Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei nu a oferit un răspuns oficial la aceste acuzații. Situația continuă să fie urmărită îndeaproape, în condițiile în care acuzațiile ridică întrebări serioase despre transparența guvernului ungar și posibilele legături externe ale fostului ministru.

Duminică seară, Viktor Orbán a acceptat public înfrângerea, afirmând că rezultatul este „clar” și „dureros” pentru partidul său, Fidesz. El a confirmat că și-a felicitat adversarul și a promis că partidul va continua să servească Ungaria din opoziție.

