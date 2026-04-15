Liderul partidului Tisza, care a obținut o victorie covârșitoare în alegerile de duminică, a adus critici dure la adresa televiziunii publice, afirmând că aceasta este părtinitoare împotriva formațiunii sale politice.

„Un element al programului nostru este că această fabrică de minciuni va înceta să mai funcționeze odată cu instalarea unui guvern Tisza. Știrile false difuzate aici trebuie să se oprească, iar noi vom crea condiții independente, obiective și imparțiale pentru a pune capăt acestei propagande”, a declarat Magyar în timpul interviului.

Apariția sa la MTVA, prima din ultimii 18 luni, a fost marcată de schimburi de replici aprinse și acuzații reciproce. În timpul interviului, Magyar a susținut că postul public i-a insultat familia și a răspândit dezinformări despre viața sa personală.

„În acest studio s-a spus de mai multe ori că minorii mei nu vorbesc cu mine, deși locuiesc cu mine”, a afirmat premierul desemnat. Prezentatorul a respins acuzațiile: „Aș dori să resping, în numele tuturor colegilor mei, afirmațiile că v-am insultat familia”.

Magyar a comparat postul public cu media de stat din Coreea de Nord, criticând stilul de informare practicat din 2010 până în prezent.

„Ceea ce se întâmplă aici este ceva ce Goebbels sau conducerea nord-coreeană ar admira — niciun cuvânt adevărat nu este spus. Așa ceva nu poate continua”, a declarat el.

Pe lângă acuzațiile referitoare la campania electorală, Magyar a susținut că MTVA a difuzat anterior rapoarte înșelătoare despre Germania, inclusiv afirmații că țara nu ar avea acces la internet sau că cetățenii germani „nu mai întrețin relații sexuale”. Prezentatorul a negat faptul că postul ar fi încălcat vreo lege.

Planurile premierului ungar reflectă măsurile similare luate de aliatul său politic, premierul polonez Donald Tusk. În 2023, Tusk a intervenit drastic asupra televiziunii publice din Polonia, transformând-o într-un post de serviciu public independent.

Guvernul polonez de atunci a tăiat semnalul televiziunii și a înlocuit conducerea acesteia, relatează sursa citată.

