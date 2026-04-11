Ascensiunea lui Péter Magyar

Avocat de profesie și lider al partidului de opoziție Tisza, Magyar, în vârstă de 45 de ani, a cunoscut o ascensiune fulminantă în doar doi ani, de la debutul său public în 2024. Potrivit The Washington Post, el a mobilizat un număr semnificativ de alegători dezamăgiți de guvernarea Orbán, devenind cea mai serioasă amenințare la adresa puterii de lungă durată a acestuia.

Deși acum este unul dintre cei mai vocali critici ai premierului, Magyar a petrecut ani de zile în cercurile guvernamentale apropiate de Orbán. Membru al Fidesz din 2002, a ocupat funcții importante în instituțiile de stat și a fost un apropiat al elitei politice.

De la susținător al lui Orbán la rival politic

Magyar s-a născut în 1981, iar încă din copilărie a fost atras de politică. Crescut într-o Ungarie aflată sub regim comunist, a fost inspirat de Orbán și de tinerii democrați liberali care contestau dominația sovietică. În 2002, s-a alăturat partidului Fidesz, unde a legat prietenii cu personalități precum Gergely Gulyás, viitorul șef de cabinet al premierului.

După ce a obținut o diplomă în drept în 2003, Magyar a început să lucreze ca avocat. În timpul protestelor violente împotriva guvernului socialist din 2006, a oferit gratuit apărare legală manifestanților arestați. În același an, s-a căsătorit cu Judit Varga, care avea să devină ministru al justiției în guvernul Orbán.

Anii petrecuți la Bruxelles, unde Varga lucra pentru un europarlamentar maghiar, au fost urmați de revenirea lor în Ungaria, în 2018. În timp ce Varga urca pe scara politică, devenind una dintre cele mai importante figuri din Fidesz, Magyar a ocupat roluri de conducere în instituții de stat. Totuși, un scandal politic din 2024 avea să schimbe radical direcția sa politică.

Scandalul grațierii într-un caz de abuz sexual asupra unui copil

În 2024, Varga a fost implicată într-un scandal care a zguduit țara, după ce s-a aflat că președinta Katalin Novák a grațiat un complice condamnat într-un caz de abuz sexual asupra unui copil. Decizia a stârnit un val de indignare, ducând la demisia lui Novák și, ulterior, a lui Varga, care susținuse grațierea.

A doua zi, Magyar a participat la un interviu amplu pe canalul de YouTube Partizán, unde a anunțat public ruptura sa de Fidesz.

El a acuzat guvernul lui Orbán de corupție sistemică și de favorizarea unui cerc restrâns de elite politice și economice. Interviul a devenit rapid viral, atrăgând peste 2 milioane de vizualizări într-o țară cu mai puțin de 10 milioane de locuitori.

În urma acestui moment, Magyar a început să organizeze evenimente publice și, pe 15 martie 2024, de Ziua Națională a Ungariei, a anunțat lansarea unei noi mișcări politice, care a devenit ulterior partidul Tisza. În alegerile pentru Parlamentul European din iunie 2024, Tisza a obținut 30% din voturi, iar Magyar a devenit europarlamentar.

Tisza, alternativa la Fidesz

Magyar a reușit să energizeze o mare parte a societății ungare, dezamăgită de opoziția fragmentată și ineficientă din trecut. Spre deosebire de Orbán, care își bazează campania pe amenințări externe, precum războiul din Ucraina, Magyar s-a concentrat pe problemele interne: inflația, salariile mici, degradarea sistemului de sănătate publică și corupția endemică.

«Am criticat mereu sistemul din interior», a declarat Magyar în interviuri recente, sugerând că experiența sa în Fidesz îl face cel mai potrivit să demaște mecanismele corupte ale guvernului actual.

Deși a câștigat susținerea multor critici ai lui Orbán, nu toată lumea este convinsă de retorica sa. Unii alegători liberali sunt sceptici față de stilul său combativ și viziunea sa conservatoare. În plus, Magyar a evitat să adopte poziții clare pe teme controversate, cum ar fi politicile anti-LGBTQ+ ale lui Orbán sau sprijinirea Ucrainei.

Popularitatea în creștere a lui Magyar

În pofida controverselor, Magyar a devenit o figură politică extrem de populară. După mitingurile sale, mulțimile se adună pentru a face poze cu el, iar documentarul «Vânt de primăvară — Trezirea», lansat recent în cinematografele maghiare, detaliază ascensiunea sa de la un necunoscut la principalul rival al lui Orbán. Filmul a devenit un succes de box-office.

Cu doar două zile înainte de alegeri, sondajele arată că Tisza are un avans de două cifre față de Fidesz, o reușită fără precedent în politica maghiară din ultimul deceniu.

