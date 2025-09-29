Cum a pornit scandalul în care au fost implicați petrecăreții britanici de la bordul avionului Ryanair

Un incident grav a avut loc pe un zbor Ryanair de la Londra la Alicante, forțând o aterizare de urgență în Franța. Potrivit Daily Mail, un bărbat britanic a încercat să deschidă ușile avionului în timpul zborului, punând în pericol siguranța pasagerilor.

Incidentul s-a petrecut vineri seara, când un grup de bărbați beți, parte a unei petreceri de burlaci, au provocat haos la bordul aeronavei. Pilotul a fost nevoit să aterizeze de urgență la Toulouse, unde poliția de frontieră a intervenit pentru a-i îndepărta pe cei implicați.

 
 @thesun The dramatic moment that saw a boozy Brit stag getting dragged off a Ryanair flight by armed cops - after getting rowdy caused an emergency landing #ryanair #flight #stag ♬ original sound - The Sun

Ce spun martorii despre incident și comportamentul pasagerilor britanici de la bordul avionului

Conform martorilor citați de presa britanică, cei unul dintre bărbați era deja în stare de ebrietate înainte de îmbarcare, consumând alcool duty-free în sala de așteptare. La bord, aceștia au continuat să bea și să se comporte nepotrivit, ignorând instrucțiunile echipajului.

Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste
Recomandări
Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

„Erau gălăgioși și indisciplinați. Chiar și înainte de decolare, se plimbau prin cabină, schimbau locurile și ignorau protocoalele de siguranță de bază”, a declarat o pasageră pentru sursa citată mai sus.

 
 @thesun The dramatic moment that saw a boozy Brit stag getting dragged off a Ryanair flight by armed cops - after getting rowdy caused an emergency landing #ryanair #flight #stag ♬ original sound - The Sun

Situația a escaladat rapid, cu doi membri ai grupului implicați într-o altercație fizică. Martorii au raportat că unii dintre ei scuipau pe scaune și își puneau picioarele pe tetierele altor pasageri.

Avionul Ryanair a aterizat de urgență în Franța, iar polițiștii i-au reținut pe cei doi bărbați

La aterizarea în Toulouse, o unitate specială a Jandarmeriei Transportului Aerian (CGTA) a intervenit pentru a-i îndepărta pe cei implicați. Principalul acuzat, considerat liderul grupului, a fost arestat și plasat în custodie.

„Când a devenit clar că majoritatea grupului, cu excepția mirelui, urmau să fie îndepărtați de pe aeronavă, tensiunile au escaladat și mai mult”, a relatat un pasager.

Un video postat pe TikTok surprinde momentul arestării, cu pasagerii aplaudând în timp ce bărbații erau escortați afară din avion.

Polițiștii francezi au deschis o anchetă în cazul scandalului din avion

Principalul acuzat se confruntă acum cu o anchetă judiciară și riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare pentru punerea în pericol a siguranței unei aeronave. În Franța, ca și în Marea Britanie, această infracțiune este pedepsită sever.

De asemenea, oricine este acuzat de „beție la bordul unui avion” riscă o pedeapsă maximă de doi ani de închisoare și o amendă substanțială.

Ce măsuri de prevenire a luat compania aeriană după incident

Un purtător de cuvânt al Ryanair a confirmat incidentul, subliniind politica de toleranță zero a companiei față de comportamentul inacceptabil al pasagerilor.

 
 @mikeyschoeman Another eventful RyanAir flight to Alicante, benidrom @Ryanair 👀🤣 #arrest #ryanair #police #plane #holiday ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

„Acest zbor de la Londra-Luton la Alicante a fost deviat către Toulouse după ce mai mulți pasageri au perturbat zborul. Echipajul a solicitat apoi intervenția poliției, care a întâmpinat avionul la sosirea pe aeroportul din Toulouse și a debarcat acești pasageri înainte ca zborul să se întoarcă la destinația sa inițială”, a declarat reprezentantul Ryanair.

Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile parlamentare din Republica Moldova
Recomandări
Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile parlamentare din Republica Moldova

Compania aeriană se confruntă de ani de zile cu probleme legate de comportamentul pasagerilor britanici beți. Michael O’Leary, directorul Ryanair, cere limitarea vânzării de alcool în aeroporturi la două băuturi per pasager.

 
 @clarebear478 
always one or 2 🍆heads
 ♬ original sound - Clare Towner

Numărul scandalurilor la bordul avioanelor a crecut considerabil în ultimii ani

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) a avertizat în mai că tendința crescătoare a incidentelor implicând pasageri problematici este îngrijorătoare. În Franța, numărul incidentelor legate de alcool raportate de companiile aeriene a crescut de la 30 la 1.000 de zboruri în 2021 la 40 în 2024, conform Autorității Franceze pentru Aviația Civilă (DGAC).

Unele companii aeriene, precum Delta Airlines din SUA, cer chiar crearea unei liste negre naționale pentru a interzice persoanelor implicate în incidente de zbor în stare de ebrietate să călătorească cu toate companiile aeriene americane.

În urmă cu doar o lună, doi pasageri s-au luat la bătaie tot la bordul unui avion Ryanaiar din cauza unui copil care plângea. Întreg scandalul a început la scurt timp după aterizare, iar polițiștii din Lisabona au intervenit de urgență.

Tot ce nu ai voie să faci în avion, în timpul zborului

În timpul zborului într-un avion, pasagerii trebuie să respecte mai multe reguli și interdicții pentru siguranța tuturor:

  • Nu ai voie să fumezi, inclusiv în toaletele avionului, deoarece fumatul este strict interzis.
  • Este interzisă utilizarea dispozitivelor electronice care pot deranja echipajul sau sistemele avionului, mai ales în timpul decolării și aterizării.
  • Nu trebuie să ignori instrucțiunile și anunțurile echipajului.
  • Nu ai voie să consumi alcool adus de acasă sau să îți faci propriile băuturi, ci doar cele oferite de companie.
  • Este interzis să porți sau să deții la bord obiecte periculoase precum arme, arme albe, explozibili, substanțe toxice, spray-uri paralizante.
  • Nu ai voie să perturbesiguranța și liniștea zborului prin comportamente agresive sau amenințătoare față de pasageri sau echipaj.
  • Este interzisă deschiderea ușilor sau hibele de urgență în timpul zborului, în afara situațiilor de urgență indicate de echipaj.
  • Nu ai voie să îți părăsești locul fără permisiunea echipajului, în special la comanda acestuia.
  • nTransportul lichidelor în bagajul de mână este restricționat la recipiente de maximum 100 ml, toate într-o pungă transparentă resigilabilă. Totuși, în curând, limita de maxim 100 ml pentru lichide va fi eliminată și de pe Aeroportul Otopeni din București.

Aceste reguli sunt menite să asigure un zbor sigur și confortabil pentru toți pasagerii. Totodată, trei obiecte personale vor fi interzise în bagajul din avion, odată cu o serie de noi reguli pe care pasagerii trebuie să le respecte la companiile aeriene din SUA.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nouă migranți irakieni au fost ascunși în rezervoarele camioanelor pentru a trece ilegal frontiera. Ce a atras atenția la Giurgiu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima imagine cu iubita lui Bolojan a atras toate privirile! Arată mult mai bine decât s-a văzut până acum: siluetă perfectă, decolteu, tocuri!
Viva.ro
Ultima imagine cu iubita lui Bolojan a atras toate privirile! Arată mult mai bine decât s-a văzut până acum: siluetă perfectă, decolteu, tocuri!
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Unica.ro
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
GSP.RO
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
GSP.RO
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Gata, e oficial! Ilie Bolojan, prima apariție romantică alături de iubita sa. Bruneta cu gropițe radiază la brațul premierului. Unde s-au afișat, la patru ace
Avantaje.ro
Gata, e oficial! Ilie Bolojan, prima apariție romantică alături de iubita sa. Bruneta cu gropițe radiază la brațul premierului. Unde s-au afișat, la patru ace
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”
Tvmania.ro
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”

Alte știri

Nouă migranți irakieni au fost ascunși în rezervoarele camioanelor pentru a trece ilegal frontiera. Ce a atras atenția la Giurgiu
Știri România 21:33
Nouă migranți irakieni au fost ascunși în rezervoarele camioanelor pentru a trece ilegal frontiera. Ce a atras atenția la Giurgiu
Nici polițiștii nu vor creşterea vârstei de pensionare: „Orice modificări ar crea instabilitate”
Știri România 20:30
Nici polițiștii nu vor creşterea vârstei de pensionare: „Orice modificări ar crea instabilitate”
Parteneri
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Adevarul.ro
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește dormitul la ”locul de muncă”
Fanatik.ro
Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește dormitul la ”locul de muncă”
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elle.ro
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

Cum se menține în formă Ramona Bădescu la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit care este rutina ei zilnică. „Al doilea secret este un pic mai delicat”
Stiri Mondene 17:50
Cum se menține în formă Ramona Bădescu la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit care este rutina ei zilnică. „Al doilea secret este un pic mai delicat”
Ce face Bursucu' dacă e sunat de Mona Segall: „Mi-e dor de ea! O iubesc”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:13
Ce face Bursucu’ dacă e sunat de Mona Segall: „Mi-e dor de ea! O iubesc”
Parteneri
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
TVMania.ro
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
ObservatorNews.ro
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Libertateapentrufemei.ro
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Parteneri
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
GSP.ro
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
Cartonașul verde a fost utilizat în premieră într-un meci oficial » NU îl folosește arbitrul!
GSP.ro
Cartonașul verde a fost utilizat în premieră într-un meci oficial » NU îl folosește arbitrul!
Parteneri
Călin Georgescu: „Dosarul meu este o copie la indigo după dosarul lui Donald Trump”
Mediafax.ro
Călin Georgescu: „Dosarul meu este o copie la indigo după dosarul lui Donald Trump”
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Cine sunt tinerele de 21 și 24 de ani care au murit în incendiul de la hotelul din Prahova. Au venit în România pentru un trai mai bun, dar au sfârșit tragic
KanalD.ro
Cine sunt tinerele de 21 și 24 de ani care au murit în incendiul de la hotelul din Prahova. Au venit în România pentru un trai mai bun, dar au sfârșit tragic

Politic

Ilie Bolojan: Nu vom mări taxele, dar trebuie să mai tăiem din costuri. Datoria publică a crescut prea repede
LiveText
Politică 21:13
Ilie Bolojan: Nu vom mări taxele, dar trebuie să mai tăiem din costuri. Datoria publică a crescut prea repede
Partidele au cheltuit 172 de milioane de lei în opt luni din banii de la stat. Pe ce au dat cele mai mari sume
Analiză
Politică 20:00
Partidele au cheltuit 172 de milioane de lei în opt luni din banii de la stat. Pe ce au dat cele mai mari sume
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea. „N-au înghițit vrăjeala ieftină”
Fanatik.ro
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea. „N-au înghițit vrăjeala ieftină”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt