Cum a pornit scandalul în care au fost implicați petrecăreții britanici de la bordul avionului Ryanair

Un incident grav a avut loc pe un zbor Ryanair de la Londra la Alicante, forțând o aterizare de urgență în Franța. Potrivit Daily Mail, un bărbat britanic a încercat să deschidă ușile avionului în timpul zborului, punând în pericol siguranța pasagerilor.

Incidentul s-a petrecut vineri seara, când un grup de bărbați beți, parte a unei petreceri de burlaci, au provocat haos la bordul aeronavei. Pilotul a fost nevoit să aterizeze de urgență la Toulouse, unde poliția de frontieră a intervenit pentru a-i îndepărta pe cei implicați.

Ce spun martorii despre incident și comportamentul pasagerilor britanici de la bordul avionului

Conform martorilor citați de presa britanică, cei unul dintre bărbați era deja în stare de ebrietate înainte de îmbarcare, consumând alcool duty-free în sala de așteptare. La bord, aceștia au continuat să bea și să se comporte nepotrivit, ignorând instrucțiunile echipajului.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

„Erau gălăgioși și indisciplinați. Chiar și înainte de decolare, se plimbau prin cabină, schimbau locurile și ignorau protocoalele de siguranță de bază”, a declarat o pasageră pentru sursa citată mai sus.

Situația a escaladat rapid, cu doi membri ai grupului implicați într-o altercație fizică. Martorii au raportat că unii dintre ei scuipau pe scaune și își puneau picioarele pe tetierele altor pasageri.

Avionul Ryanair a aterizat de urgență în Franța, iar polițiștii i-au reținut pe cei doi bărbați

La aterizarea în Toulouse, o unitate specială a Jandarmeriei Transportului Aerian (CGTA) a intervenit pentru a-i îndepărta pe cei implicați. Principalul acuzat, considerat liderul grupului, a fost arestat și plasat în custodie.

„Când a devenit clar că majoritatea grupului, cu excepția mirelui, urmau să fie îndepărtați de pe aeronavă, tensiunile au escaladat și mai mult”, a relatat un pasager.

Un video postat pe TikTok surprinde momentul arestării, cu pasagerii aplaudând în timp ce bărbații erau escortați afară din avion.

Polițiștii francezi au deschis o anchetă în cazul scandalului din avion

Principalul acuzat se confruntă acum cu o anchetă judiciară și riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare pentru punerea în pericol a siguranței unei aeronave. În Franța, ca și în Marea Britanie, această infracțiune este pedepsită sever.

De asemenea, oricine este acuzat de „beție la bordul unui avion” riscă o pedeapsă maximă de doi ani de închisoare și o amendă substanțială.

Ce măsuri de prevenire a luat compania aeriană după incident

Un purtător de cuvânt al Ryanair a confirmat incidentul, subliniind politica de toleranță zero a companiei față de comportamentul inacceptabil al pasagerilor.

„Acest zbor de la Londra-Luton la Alicante a fost deviat către Toulouse după ce mai mulți pasageri au perturbat zborul. Echipajul a solicitat apoi intervenția poliției, care a întâmpinat avionul la sosirea pe aeroportul din Toulouse și a debarcat acești pasageri înainte ca zborul să se întoarcă la destinația sa inițială”, a declarat reprezentantul Ryanair.

Recomandări Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile parlamentare din Republica Moldova

Compania aeriană se confruntă de ani de zile cu probleme legate de comportamentul pasagerilor britanici beți. Michael O’Leary, directorul Ryanair, cere limitarea vânzării de alcool în aeroporturi la două băuturi per pasager.

Numărul scandalurilor la bordul avioanelor a crecut considerabil în ultimii ani

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) a avertizat în mai că tendința crescătoare a incidentelor implicând pasageri problematici este îngrijorătoare. În Franța, numărul incidentelor legate de alcool raportate de companiile aeriene a crescut de la 30 la 1.000 de zboruri în 2021 la 40 în 2024, conform Autorității Franceze pentru Aviația Civilă (DGAC).

Unele companii aeriene, precum Delta Airlines din SUA, cer chiar crearea unei liste negre naționale pentru a interzice persoanelor implicate în incidente de zbor în stare de ebrietate să călătorească cu toate companiile aeriene americane.

În urmă cu doar o lună, doi pasageri s-au luat la bătaie tot la bordul unui avion Ryanaiar din cauza unui copil care plângea. Întreg scandalul a început la scurt timp după aterizare, iar polițiștii din Lisabona au intervenit de urgență.

Tot ce nu ai voie să faci în avion, în timpul zborului

În timpul zborului într-un avion, pasagerii trebuie să respecte mai multe reguli și interdicții pentru siguranța tuturor:

Nu ai voie să fumezi, inclusiv în toaletele avionului, deoarece fumatul este strict interzis.

Este interzisă utilizarea dispozitivelor electronice care pot deranja echipajul sau sistemele avionului, mai ales în timpul decolării și aterizării.

Nu trebuie să ignori instrucțiunile și anunțurile echipajului.

Nu ai voie să consumi alcool adus de acasă sau să îți faci propriile băuturi, ci doar cele oferite de companie.

Este interzis să porți sau să deții la bord obiecte periculoase precum arme, arme albe, explozibili, substanțe toxice, spray-uri paralizante.

Nu ai voie să perturbesiguranța și liniștea zborului prin comportamente agresive sau amenințătoare față de pasageri sau echipaj.

Este interzisă deschiderea ușilor sau hibele de urgență în timpul zborului, în afara situațiilor de urgență indicate de echipaj.

Nu ai voie să îți părăsești locul fără permisiunea echipajului, în special la comanda acestuia.

nTransportul lichidelor în bagajul de mână este restricționat la recipiente de maximum 100 ml, toate într-o pungă transparentă resigilabilă. Totuși, în curând, limita de maxim 100 ml pentru lichide va fi eliminată și de pe Aeroportul Otopeni din București.

Aceste reguli sunt menite să asigure un zbor sigur și confortabil pentru toți pasagerii. Totodată, trei obiecte personale vor fi interzise în bagajul din avion, odată cu o serie de noi reguli pe care pasagerii trebuie să le respecte la companiile aeriene din SUA.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE