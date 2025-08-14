Scandalul a început după aterizare

Incidentul s-a petrecut pe 12 august, pe cursa Ryanair FR1882, plecată din Londra Stansted la ora 16.00 și ajunsă în Lisabona la 19.15, cu o întârziere de aproximativ 30 de minute.

Potrivit postului de televiziune SIC din Portugalia, conflictul a izbucnit după ce un copil a început să plângă în timpul zborului. Spiritele s-au încins abia după aterizare, în timp ce avionul se îndrepta spre poarta de debarcare.

„Poliția a fost chemată să intervină. Din cauza altercației, toți pasagerii au fost reținuți la bord timp de aproximativ o oră”, a transmis SIC.

Imagini cu haosul din avion

Într-un videoclip filmat de un pasager, se aude mama copilului încercând să-l liniștească: „E în regulă, plecăm acum”. În jurul ei, doi bărbați sunt implicați într-o confruntare fizică, iar un alt pasager pare să încerce să-i despartă.

Un bărbat aflat lângă mama copilului este surprins spunând: „Da, am ajuns acum”.

Reacția Ryanair

Compania aeriană a confirmat incidentul și a precizat că a adoptat o politică de toleranță zero față de comportamentul agresiv.

„Echipajul acestui zbor de la Londra Stansted la Lisabona (12 august) a cerut asistență din partea poliției după ce doi pasageri au devenit turbulenți la bord. Aeronava a fost întâmpinată de poliția locală, iar acești pasageri au fost îndepărtați. Ryanair are o politică strictă de toleranță zero față de comportamentul neadecvat al pasagerilor și va continua să ia măsuri decisive pentru a combate astfel de incidente”, a transmis compania.

Poliția PSP din Portugalia a fost chemată la avion la solicitarea pilotului. Nu este clar dacă în urma incidentului au fost făcute arestări.

