Petrochimia Arpechim, vândută pe 21 de milioane de euro

Platforma industrială Bradu, parte a fostei rafinării Arpechim, inaugurată în 1971 și aflată în comuna Bradu, județul Argeș, a fost aproape vândută în totalitate, arată date analizate de Profit.ro.

Vânzările, care însumează peste 21 de milioane de euro plus TVA, așteaptă încă avizul CSAT pentru finalizare.

Cine sunt noii proprietari

Vânzarea activelor Arpechim, aflate sub lichidare judiciară prin Oltchim, companie în faliment din 2019, a fost un proces îndelungat. După o licitație eșuată în februarie 2023, când platforma Bradu a fost scoasă la vânzare în bloc pentru aproape 50 de milioane de euro plus TVA, lichidatorii au optat pentru vânzare „pe bucăți”, proces început în mai 2024.

Zona centrală a platformei a fost adjudecată pentru 5,4 milioane de euro plus TVA de firma Blue Power Proiect SRL, controlată indirect de Mihaela Toma (60%) și Ionuț Dorel Oprea (40%).

Rengy Development SRL, deținută de Rengy Development Limited din Malta, a achiziționat zona Rezervoare 2 pentru 4,2 milioane de euro plus TVA. Firma dezvoltă unități de energie regenerabilă și operează parcuri fotovoltaice de 160 MW în Ucraina, conform datelor analizate.

Dodi Plast Tech SRL, producător de ambalaje din polietilenă din Pitești, a cumpărat zonele PIP și Extruder pentru 4,08 milioane de euro. Compania, controlată de Constantin Dolofan, a raportat un rulaj anual de peste 47 de milioane de lei.

Zona PJP a platformei a fost adjudecată de Remat Maramureș SA din Baia Mare, pentru 3,4 milioane de euro. Firma, specializată în transport și gestionare deșeuri, este deținută de Paul și Roxana Dumitrescu și generează anual peste 22 de milioane de lei.

Golden Energy Căteasca SRL, o companie din Pitești activă în transporturi de marfă, a achiziționat zonele Rezervoare 1 și CTC pentru 2,5 milioane de euro. Firma, controlată de Nicoleta Lazăr, a dezvoltat anterior un proiect de parc fotovoltaic cu putere de 2,47 MW.

Zona VICHEM a fost adjudecată de Total Tools Distribution SRL din București, pentru 500.000 de euro. Firma, deținută de Malvina Florea, are o cifră de afaceri anuală de 2,8 milioane de lei.

Platforma Bradu a fost inaugurată acum 55 de ani

Platforma Bradu este fosta platformă petrochimică a combinatului Arpechim din comuna Bradu, județul Argeș, parte integrantă a complexului industrial închis în 2011.

Dezvoltată din anii ’70 ca extensie petrochimică a Rafinăriei Arpechim (inaugurată 1964), includea instalații de etilenă, propilenă, polimeri și alte derivate petrochimice. A fost transferată către Oltchim în 2009, intrând ulterior în faliment și licitații repetate.

​Rafinăria Arpechim a fost un pilon industrial major, cu peste 7.000 de angajați înainte de 1989.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE