Diferenţe mari între participanţii la Pilonul II

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) evidenţiază discrepanţe semnificative între participanţii la Pilonul II.

Cei cu venituri mari şi cariere lungi acumulează sume considerabile, în timp ce cei cu contribuţii mici sau activitate întreruptă au economii modeste.

La sfârşitul lunii septembrie 2025, valoarea medie a activului unui participant în sistem a ajuns la 22.103 lei, o creştere de aproximativ 20% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024.

Această creştere s-a datorat majorării contribuţiilor, creşterii salariilor şi randamentelor investiţionale.

Distribuţia activelor rămâne însă inegală.

În timp ce valoarea medie depăşeşte 22.000 de lei, 20% dintre participanţi au în conturi mai puţin de 1.681 de lei, sumă specifică celor care au contribuit sporadic.

De cealaltă parte, există conturi cu valori de milioane de lei, formate prin contribuţii constante şi venituri salariale ridicate pe termen lung.

Creştere a contribuţiilor şi plăţilor

Pilonul II a înregistrat o creştere semnificativă a contribuţiilor în 2025. În primele nouă luni, s-au colectat 16,7 miliarde de lei, cu 27% mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2024.

Această creştere se datorează majorării salariilor şi a contribuţiilor medii per participant.

În septembrie 2025, contribuţia medie lunară era de 411 lei, comparativ cu 384 de lei la sfârşitul anului 2024.

Pe de altă parte, sistemul a început să distribuie mai multe plăţi, semn că tot mai mulţi participanţi ajung la vârsta de pensionare.

În intervalul ianuarie-septembrie 2025, au fost efectuate plăţi totale de 1,78 de miliarde de lei către peste 52.000 de beneficiari. Din această sumă, 79,8% reprezintă plăţi pentru deschiderea dreptului la pensie, 7,8% pentru cazuri de deces şi 12,5% pentru situaţii de invaliditate.

Structura investiţiilor din Pilonul II

Fondurile din Pilonul II sunt investite preponderent în instrumente sigure, cum ar fi titlurile de stat, care reprezentau 65,5% din portofolii la sfârşitul lunii septembrie 2025, în scădere faţă de 67,1% la finalul anului 2024.

Investiţiile în acţiuni au crescut la 25% din totalul activelor, reflectând o diversificare şi un interes sporit pentru randamente mai mari pe termen lung.

Cele mai importante deţineri în acţiuni sunt în companiile listate la Bursa de Valori Bucureşti, cum ar fi OMV Petrom, Banca Transilvania, Hidroelectrica, Romgaz şi BRD – Groupe Société Générale. De asemenea, fondurile au plasamente în obligaţiuni şi alte instrumente cu venit fix.

Cum afli câți bani ai acumulat la Pilonul II

Mulţi participanţi la Pilonul II nu sunt conştienţi de valoarea conturilor lor sau de administratorul de pensii responsabil.

Verificarea este însă gratuită şi se poate face online. Platforma Autorităţii de Supraveghere Financiară oferă această posibilitate pe site-ul său oficial, la adresa https://data.asfromania.ro/scr//petitiiFP. Informaţii suplimentare sunt disponibile şi pe site-ul https://apapr.ro/pilonul-2-totul-despre-pensia-ta-privata/.

După identificarea administratorului, participanţii pot solicita detalii despre valoarea actualizată a contului, istoricul contribuţiilor şi opţiunile disponibile la pensionare.

