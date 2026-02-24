Într-un comunicat emis marți, la patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă, Mîhailo Fedorov, aflat în funcție din 14 ianuarie, afirmă că noul plan al armatei ucrainene răspunde sarcinii încredințate de președintele țării, Volodimir Zelenski, „de a consolida apărarea astfel încât inamicul să fie forțat la pace”.

Aceste eforturi, pe care Ucraina trebuie să le combine cu „diplomația”, conform directivei prezidențiale, necesită închiderea cerului pentru Rusia, deoarece „țara funcționează” dacă spațiul aerian ucrainean este asigurat.

Închiderea cerului pentru dronele și rachetele rusești

Potrivit lui Fedorov, obiectivul guvernului ucrainean este de a identifica într-un procent de 100% amenințările aeriene și de a intercepta „cel puțin 95%” dintre rachetele și dronele rusești.

Pentru aceasta, noul ministru ucrainean al Apărării propune „crearea unui sistem multilnivel” de apărare aeriană cu sisteme interceptoare care să ajute ca măsuri de contracarare.

Planurile lui Mîhailo Fedorov pentru a împiedica avansul forțelor ruse pe uscat, pe mare sau în spațiul cibernetic, prevăd, printre altele, „îmbunătățirea sistemului de achiziții și finalizarea reformei corpului (armat) până la transformarea sistemului de instruire și gestionare a datelor”.

Stoparea avansării pe câmpul de luptă

Potrivit Ministerului Apărării de la Kiev, eforturile militarilor ucraineni permit menținerea frontului în fața agresiunii Rusiei, ale cărei forțe armate avansează cu un cost estimat, în regiunea Donețk, de 156 de soldați uciși pe kilometru pătrat.

„Referința noastră este de peste 200 de ocupanți morți pe kilometru pătrat”, conform noului obiectiv comunicat de Ministerul ucrainean al Apărării.

„Acesta este nivelul de pierderi de la care avansarea devine imposibilă”, se arată în comunicat, care menționează faptul că Moscova își menține ofensiva pentru că dispune încă de petrol pentru a finanța efortul de război.

Provocarea unui deficit bugetar istoric pentru Rusia

„Ucraina pregătește o strategie pentru a face ca deficitul bugetar al Rusiei să fie cel mai mare din istorie”, potrivit Ministerului Apărării, care face referire la „flota fantomă“ prin care Kremlinul comercializează hidrocarburi și evită sancțiunile internaționale.

În acest sens, planurile ucrainene includ înăsprirea sancțiunilor, coordonarea cu partenerii internaționali, o strategie pentru a contracara flota clandestină și acțiuni comune pe mare cu partenerii Kievului, notează EFE.

