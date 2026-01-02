„Atenţie – Freezing Rain (ploaie îngheţată), fenomen meteo deosebi de periculos, vineri, 2 ianuarie, în mai multe zone din Oltenia. Freezing rain este unul dintre cele mai periculoase fenomene meteo pentru trafic. Ploaia îngheaţă instantaneu la contactul cu carosabilul rece şi formează un strat de gheaţă invizibil, extrem de alunecos”, avertizează Direcţia Regională Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Drumarii intervin permanent cu utilaje şi material antiderapant, însă, în condiţii de freezing rain, efectul este temporar. Important: acest fenomen nu permite acţionare preventivă – gheaţa se depune peste materialul antiderapant, formând un pod de gheaţă. Dacă sunteţi surprinşi în trafic, opriţi în siguranţă în afara părţii carosabile şi aşteptaţi intervenţia utilajelor, avertizează DRDP Craiova.

Principalele riscuri includ carosabilul alunecos, aderenţa aproape inexistentă, distanţa de frânare mărită şi riscul de derapaje. DRDP Craiova recomandă şoferilor să reducă viteza la minimum, să păstreze distanţă mare faţă de alte vehicule, să evite deplasările neesenţiale şi să fie extrem de atenţi pe poduri, pasaje şi zone umbrite. O hartă cu zonele afectate este disponibilă pe pagina de Facebook a instituţiei, informează Economica.