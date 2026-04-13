„Slavă Domnului că am înlocuit opoziția”

Péter Márki-Zay, primarul orașului Hódmezővásárhely și fost candidat al opoziției la funcția de prim-ministru în alegerile din 2022, a criticat guvernarea partidului Fidesz, condus de Viktor Orban, și a subliniat necesitatea schimbării politice și a tragerii la răspundere a celor responsabili, potrivit publicației Index.

Declarațiile au fost făcute după ce Peter Magyar a revendicat o victorie istorică duminică seara în alegerile legislative din Ungaria 2026, după ce partidul său, Tisza, a obținut o majoritate constituțională zdrobitoare. Potrivit rezultatelor oficiale, după numărarea a 98,9% din voturi, partidul Tisza a obținut peste 53% din voturi și 138 de mandate, suficient pentru o majoritate de două treimi în parlament. Asta în timp ce Fidesz are 38,26% din voturi, Mi Hazánk – 5,85% și DK – 1,16%.

Péter Márki-Zay a precizat că, în ultimii opt ani, un segment din populația Ungariei a susținut schimbarea de regim, dar nu a fost suficient de activ pentru a influența semnificativ sistemul.

„Guvernul a dominat mass-media, de la televiziune la radio, iar răspunsul opoziției moderne a fost să treacă la rețelele de socializare”, a spus acesta în cadrul unui interviu. Potrivit lui, strategia urmată a slăbit capacitatea Fidesz de a reacționa, contribuind la căderea lui Viktor Orbán.

„Slavă Domnului că am înlocuit opoziția”, a spus politicianul, recunoscând că opoziția de acum patru ani a comis multe greșeli. De asemenea, acesta a criticat lipsa de vocalitate a cetățenilor și influența negativă a monopolului politic. „Furtul nu i-a deranjat pe oameni până când au simțit că le este și lor de folos”, a subliniat primarul din Hódmezővásárhely, referindu-se la toleranța față de corupție.

Primarul cere arestarea familiei lui Orban

Într-o declarație care a atras atenția, Péter Márki-Zay a sugerat ca Péter Magyar, liderul Partidului Tisza, să ia măsuri drastice împotriva familiei premierului Viktor Orbán.

„Îi propun lui Péter Magyar să aresteze imediat familia Orbán”, a spus acesta.

Politicianul a explicat că, pe lângă familia premierului, ar trebui investigate și întreprinderile apropiate de aceasta, pentru a elimina corupția sistemică.

Actualul primar consideră că recuperarea banilor furați ar putea stimula economia, argumentând că fondurile deturnate ar fi putut genera mai multe locuri de muncă.

„Dacă acei bani nu ar fi fost furați, de două ori mai mulți oameni ar fi primit un loc de muncă”, a afirmat el, adăugând că un astfel de scenariu ar putea preveni o criză economică.

De asemenea, Péter Márki-Zay a cerut organizarea de alegeri anticipate, subliniind că democrația poate fi restabilită doar dacă cei vinovați de infracțiuni vor fi închiși.









