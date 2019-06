Polițista locală este detaşată la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Oradea pentru a asigura ordinea în instituție.

Potrivit orădeanului, incidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 13:40. „Am întrebat politicos de unde pot să îmi ridic cartea de identitate şi mi-a răspus sec: «Uită-te pe listă», fără să îmi spună unde e aia”, a declarat Alex Cătană, pentru ebihoreanul.ro.

Cetăţeanul s-a aşezat la coada formată în faţa unui ghişeu de unde şi-a ridicat peste 10 minute noua carte de identitate. Revoltat însă de atitudinea poliţistei, care nu a vrut să îşi ridice ochii din telefon, i-a făcut o fotografie pe care a postat-o apoi pe grupul „Oradea suntem noi” de pe Facebook.

Șeful SPCLEP Oradea, Nicoleta Cherei, a declarat că a aflat despre atitudinea poliţistei locale de pe internet.

„Am fost la o şedinţă în Primărie, iar când am revenit la birou m-a sunat cineva să îmi spună ce imagini circulă pe internet. Poliţista nu este angajata serviciului, aşa că atunci când am primit fotografia am transmis-o mai departe şefilor săi care îi evaluează activitatea”, a declarat Nicoleta Cherei.

Șefa serviciului este nemulţumită de situaţia creată pentru că atitudinea funcţionarei umbreşte activitatea întregului serviciu. „Pot munci colegii mei mult şi bine pentru a elibera documentele în termenul cel mai scurt, dacă orădeanul se loveşte de o astfel de atitudine, tot efortul lor e degeaba”.

„Va fi cercetată disciplinar”

La rândul lor, şefii poliţistei locale se declară nemulţumiţi de atitudinea acesteia. „Conducerea Poliţiei Locale Oradea dezaprobă ferm orice conduită a poliţiştilor locali care poate să aducă atingere imaginii instituţiei”, a declarat directorul adjunct al Poliţiei Locale, Ioan Găluţ.

Potrivit acestuia, „imaginile apărute în mediul online şi conduita poliţistului local în cauză vor fi analizate în vederea antrenării răspunderii disciplinare dacă va fi cazul”.

