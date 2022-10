Notis Mitarakis, ministrul grec al migrației, a fost difuzat o fotografie pe Twitter cu bărbații goi și fără nici un fel de bagaje pentru a produce dovada incidentului.

Deminitarul acuză „barbaria” Turciei, care a trimis oamenii peste graniță în asemenea condiții „Comportamentul lor este o rușine pentru civilizație”. Oficialul speră ca Ankara să investigheze în mod serios incidentul.

Türkiye’s behaviour towards 92 migrants whom we rescued at the borders today,is a shame for civilisation. We expect Ankara to investigate the incident and protect at last, its borders with the EU. pic.twitter.com/JYtUG1RnzC