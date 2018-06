“Iată o înţelegere politică asimetrică: 1. UDMR a obţinut ceea ce alegătorii săi îşi doresc – foarte normal pentru un partid şi de înţeles; 2. Liviu Dragnea a obţinut salvarea Guvernului Dăncilă la moţiunea de cenzură de mâine (plus bonus – voturi pentru modificarea legii care să permită prezenţa în Guvern a celor condamnaţi penal) – foarte normal pentru Liviu Dragnea şi de înţeles. Întrebarea este ce au obţinut alegătorii PSD? Dar parlamentarii PSD din Ardeal? Unde scrie în faimosul ‘Program de Guvernare’ că se va adopta acest lucru? Ce a câştigat România este însă clar: rămânem cu Guvernul Dăncilă!”, a scris Ponta pe Facebook.

Victor Ponta face trimitere la un articol din presă în care se spune că PSD a acceptat introducerea în legislaţie a unor prevederi noi care extind folosirea limbii materne a minorităţilor în administraţia publică.

Kelemen Hunor a anunțat că nu s-a ajuns la un acord în discuțiile cu președintele PNL. Liderul UDMR a invocat matematica parlamentară, care arată că Opoziției îi mai lipsesc suficiente voturi pentru a demite Guvernul, ca atare nici cu UDMR nu ar reuși. Mâine, însă, grupurile UDMR vor lua decizia oficială privind votul lor.

“Am avut o întâlnire cu Ludovic Orban. Am discutat un pic despre situaţia politică, am luat-o aşa, foarte sistematic, matematic. Şi am adunat tot ce se poate aduna la un loc, ca să vadă toată lumea, şi el, să văd şi eu cam unde suntem. Maxim 194 – 195 de voturi, dacă nu ţinem cont de nimic. Până la 233 mai sunt multe voturi lipsă. În acest moment, Opoziţia, completată eventual cu o parte dintre minorităţi, nu are şanse să dărâme Guvernul. Am discutat un pic şi despre dacă ar fi, ce s-ar întâmpla după. Sunt 3-4 variante prezentate de Ludovic Orban, de ieşire dintr-o situaţie care eventual după căderea Guvernului ar trebui rezolvată şi cu asta am şi terminat discuţia”, a detaliat Kelemen Hunor la Parlament.