Moneda Vreneli de 20 de franci din 1897

Cea mai scumpă tranzacție a implicat o monedă Vreneli de 20 de franci din 1897, vândută pentru 200.000 de franci elvețieni ( 210.000 de euro), depășind cu 20.000 de franci estimarea inițială. Valoarea sa excepțională provine din materialul unic: aurul extras din fosta mină Gondo, situată în cantonul Valais. Doar 29 de astfel de monede au fost emise, iar foarte puține au supraviețuit trecerii timpului.

În contrast, în același an, au fost bătute 400.000 de monede Vreneli din aur obișnuit, care, deși mai accesibile, nu se compară ca raritate. Acestea pot fi recunoscute prin nuanța lor mai deschisă și o cruce perforată pe revers.

„Vreneli cu frunte” – o piesă de probă extrem de rară

O altă raritate a fost o monedă de probă din 1897, cunoscută drept „Vreneli cu frunte”. Aceasta prezintă o femeie cu părul împletit, un detaliu eliminat în versiunile ulterioare. Potrivit experților, au fost fabricate doar 12 astfel de exemplare, ceea ce le conferă un statut aparte. Moneda s-a vândut pentru 190.000 de franci elvețieni (200.000 de euro), cu 40.000 peste estimare.

Alte monede rare: Helvetia din 1887 și Vreneli din 1911

Printre piesele licitate s-a numărat și o monedă Helvetia din 1887, achiziționată pentru 155.000 de franci (163.000 de euro). Deși nu face parte din seria Vreneli, raritatea sa este similară, doar 5-10 exemplare fiind cunoscute în prezent. Inițial, au fost emise 176 de astfel de monede.

Un alt moment notabil a fost vânzarea unei monede Vreneli din 1911 de 10 franci, o lovitură de probă rară. Cu doar trei exemplare cunoscute, aceasta a fost licitată pentru 85.000 de franci (89.300 de euro). „Este una dintre, dacă nu chiar cea mai rară, lovitură de probă din aur din Elveția”, au explicat experții.

O piesă din 1681 atinge jumătate de milion de franci

O piesă remarcabilă de 20 de ducați din Berna, datând din 1681, a atras atenția colecționarilor. Casa de licitații Sincona a descris-o drept „unică”, fiind singurul exemplar cunoscut. Aceasta a fost adjudecată exact la prețul estimat: 500.000 de franci elvețieni (525.000 de euro).

Sume totale impresionante

Prețurile de licitație pentru cele cinci monede rare au ajuns la 1,13 milioane de franci elvețieni (1,19 milioane de euro), depășind estimarea inițială de 1,06 milioane. Trebuie menționat că prețurile finale includ o primă de 20% și TVA, ceea ce le face și mai valoroase pentru cumpărători.

