De Mihai Toma,

România are un număr mare de câini fără stăpân, iar cei care sunt strânși de serviciile de ecarisaj ajung în adăposturi ”care oferă condiții îngrozitoare: animalele sunt înghesuite, stau în frig, uneori fără mâncare și fără apă”, notează ”The Courier”.

Jurnalista Cherryl Peebles susține și că ”sunt puține cazurile când animalele sunt adoptate de vreun proprietar, iar destule exemplare sunt ucise în luptele pentru câini”.

Maidanezul Ruben, despre care se presupune că are între 4 și 5 ani, a fost recuperat de la adăpost din România, după ce a supraviețuit patru ani pe străzi. A fost adoptat de Mel Thompson, din Kinghorn (Fife, Scoția), prin intermediul asociației ”Pawprints to Freedom”.

La adăpostul din România, Ruben se afla pe ”lista câinilor ce trebuie eutanasiați în 14 zile”. Începând cu 2013, conform legii, maidanezi care nu sunt adoptați din adăposturi într-un interval de 14 zile pot fi eutanasiați.

În plus, la doar două săptămâni după ce l-a adus pe Ruben în Marea Britanie, asociația și-a suspendat transporturile din cauza restricțiilor de circulație impuse de pandemia de coronavirus.

Mel Thompson spune că Ruben s-a acomodat acum cu ”menajeria” ei și a fiicelor ei, Ellie, 7 ani, și Casey, 3 ani. Între altele, Mel a mai salvat un Yorkshire terrier, are 15 iepuri, trei porcușori de Guineea, un hamster și doi gerbili.

Când a ajuns în februarie, după o călătorie de trei zile, Ruben era speriat, flămând și murdar, înspăimântat să pună piciorul afară din cușcă și refuzând să poarte zgarda. Nu se jucase niciodată cu o jucărie, explică proprietara. ”Acum e instruit, a învățat să se supună multor comenzi în limba engleză”, adaugă Mel.

Pentru că am copiii și iepurii, vecinii au crezut că am înnebunit când am adus în curte un câine vagabond. Dar noi știam că tot ce aveam nevoie era dragostea. Și noi, și animalul.

Mel Thompson, salvatoarea lui Ruben: