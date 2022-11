Un soț muncitor, un tată care își dorește să le asigure viitorul celor trei copii, un bărbat care iubește viața, a ajuns dependent de cei din jurul său din cauza unei boli cumplite: „E o tumoră poziționată prost, la nivelul creierului, între venele principale. Am zis că mă operez și scap.

M-am operat, am stat 10 zile la reanimare și când am venit acasă am zis gata, s-a terminat pentru mine tot, sunt un om care respiră, atât. Am făcut trei operații la cap, doctorul mi-a zis că nu poate să mă mai opereze că-i este frică”.

„Având hemipareza pe partea dreaptă se mișca foarte greu, îi era frică să se mai ridice și din pat că-i tremura mâna, piciorul. A trebuit să stau să lucrez foarte mult la psihicul lui”, povestește soția bărbatului. Fiica lor cea mare a avut un șoc atunci când tatăl lor s-a întors acasă, după operație: „Când a venit prima dată acasă și l-am văzut în ce stare era, n-am crezut că mai are șanse la viață”.

Înainte de a se îmbolnăvi, bărbatul începuse să construiască o casă pe un teren primit de la socrii lui, pentru a le oferi condiții mai bune de trai celor trei copii și a nu mai sta, cu toții, într-un spațiu de 30 de metri pătrați.

Echipa „Visuri la cheie” duce la bun sfârșit ceea ce el a început. Povestea familiei Slabu e prezentată diseară, de la 21.30, la PRO TV.

