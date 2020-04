VIDEO |Clipe de groază pentru opt marinari români atacați de pirați în Golful Mexic. «S-a tras asupra noastră. Unii colegi au fost luați ostatici». MAE a aflat de la presă

De Mihai Toma,

Unul dintre cei mai opt marinari români povestește că ”s-au tras focuri de armă asupra noastră, iar unii colegi au fost luați ostatici”.

El a trimis imaginile șocante surprinse de camerele de supraveghere ale vasului unei publicații din Prahova. În înregistrare se vede cum mai mulți pirați amenință membrii echipajului cu arme.

Ministerul Afacerilor Externe, care a aflat de incident de la presă, a precizat că nici un român de la bord nu a fost rănit în urma atacurilor.

Marinarul român a mai afirmat că armatorul italian nu i-a mai plătit în ultimele două luni.

Sindicatul Liber al Navigatorilor din România susține că poate apăra doar drepturile celor 6.000 de navigatori care sunt membri SLN.

”Remas”, o navă de aprovizionare care operează sub pavilion italian pentru compania Micoperi pe platformele petroliere din largul Golfului Mexic, a fost atacată de pirați pe 4 și pe 9 aprilie. La bord se află și opt marinari din România, iar unul dintre ei a trimis unui ziar din Prahova întregul calvar.

”Vă scriu de pe nava Remas, sub pavilion italian. Echipajul are 30 de marinari, iar opt suntem români. Acum suntem în Golful Mexic, unde am fost atacați de pirați înarmați”, a fost mesajul stupefiant trimis pe 12 aprilie de un marinarul român către Observatorul de Prahova.

Atacul a avut loc pe 9 aprilie, la ora locală 22.30, și a fost confirmat de Dryad Global și portandterminal.com, portaluri care urmăresc activitatea maritimă.

#Breaking Reporting from the Italian Coastguard indicates an Italian flag vessel has been attacked in the Gulf of Mexico, 65nm NW, Puertos Dos Bocas. More details: https://t.co/e7rTBTDSRN #shipping #mexico pic.twitter.com/TJUnlHHb36 — Dryad Global (@GlobalDryad) April 10, 2020

«Pirații au luat chiar și motorul bărcii de salvare»

”Am trăit clipe de groază. S-au tras focuri de armă asupra noastră. Câțiva colegi, ofițeri de punte, au fost luați ostatici sub amenințarea armelor. Pirații au furat de la bordul navei mai multe echipamente, chiar și motorul bărcii de salvare”, a completat, speriat, marinarul.

Iar imaginile pe care le-a pus la dispoziție sunt șocante.

MAE: «Românii sunt în afara oricărui pericol. Monitorizăm situația»



Ministerul Afacerilor Externe a aflat de la jurnaliști despre incident și a reacționat cu un comunicat după 72 de ore de la momentul la care s-a petrecut atacul.

”Misiunea diplomatică de la Ciudad de Mexico a întreprins demersuri pentru obținerea unor informații suplimentare cu privire la situația navei și a personalului navigant de cetățenie română”, s-a repliat MAE, pentru Libertatea.

Potrivit datelor obținute de la căpitanul navei, nici unul dintre cetățenii români aflați la bord nu a fost rănit în urma atacului de pe 9 aprilie, aceștia fiind în afara oricărui pericol. Comunicat MAE:

”Personalul navei nu are vreo interdicție de a părăsi vasul, însă având în vedere măsurile și restricțiile dispuse în contextul pandemiei de Covid-19, eventuale demersuri pentru înlocuirea personalului vor fi inițiate după relaxarea măsurilor”, ne-a transmis Ministerul.

Pe 4 aprilie, marinarii au respins pirații care trăgeau în navă

Același echipaj a fost atacat de pirați și în primele zile ale acestei luni.

Atacul de pe 4 aprilie a avut loc în Golful Mexic, la Dos Bocas (zona e evidențiată cu +)

”A fost o tentativă de jaf efectuată de o ambarcațiune cu opt oameni înarmați. S-a tras asupra navei, însă căpitanul a folosit propulsoarele și a reușit să împiedice pirații să se apropie. Ulterior, a apărut și o patrulă a pazei de coastă mexicane”, a notat icc-ccs.org, site care se ocupă de identificarea și prevenirea pirateriei maritime.

E a treia oară când suntem atacați din noiembrie încoace. Marinarul român de pe ”Remas”:

Doi italieni răniți, după jaful din noiembrie

Anul trecut, pe 11 noiembrie, nava Remas a fost victima altui atac, cu focuri de armă, executat pe timpul nopții, în care au fost răniți doi marinari italieni. Echipajul din care făceau parte și marinari români a respins atacul, dar tot a fost jefuit. Cei doi răniți au fost debarcați în portul Ciudad del Carmen, unde nava a ajuns escortată de o unitate militară mexicană.

«Nu ne-am primit salariile de două luni»

Nu e singura problemă a marinarilor români. Aceștia nu și-au mai văzut banii de prin ianuarie.

”Armatorul navei refuză introducerea navei în portul Dos Bocas. În plus, nu ne-am primit salariile de două luni, suntem disperați. Ne simțim în pericol”, a mai spus marinarul român.

Portul mexican Dos Bocas

Contactată de Libertatea, Autoritatea Navală Română, autoritate de stat în domeniul siguranței navigației, nu a răspuns pentru a oferi detalii despre marinarii români atacați în Golful Mexic. Din ce am putut afla, nu există nici o bază informatizată cu marinarii noștri angajați de armatori din străinătate.

6.000 de marinari sunt înscriși la Sindicatul Liber al Navigatorilor din România, cotizația fiind de 70 de dolari pe an. 20.000 de navigatori sunt în țara noastră, spune Adrian Mihălcioiu, președinte SLNR.

Marinarii pot avea două tipuri de contracte, unele recunoscute la nivel internațional de federațiile armatorilor și transportatorilor (ITF – International Transport Workers Federation). Acestea au inclusiv ”clauze de piraterie”, asigurare pentru zone cu risc ridicat, permit mărirea salariului cu 50% în perioada în care sunt traversate zonele de risc și au prevăzute asigurare de deces de peste 100.000 $.

Armatorii italieni folosesc însă, de cele mai multe ori, contracte colective de muncă de tip național.

Din ce știu eu, asigurarea de deces la acele contracte este undeva în jur de 12.000 de euro. Un marinar simplu pe o navă italiană poate câștiga 2.000 de euro pe lună. Din păcate, chiar dacă ei acuză că nu mai sunt plătiți, drepturile contractuale le pot fi apărate doar dacă sunt într-un sindicat. Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România:

Micoperi, compania care deține vasul Remas, are o flotă de 19 nave și a lucrat și la recuperarea Costa Concordia, vas naufragiat pe insula Giglio, pe 13 ianuarie 2012. 32 de pasageri și-au pierdut atunci viața. Operația de ranfluare a epavei s-a încheiat în 2014.

Libertatea a contactat și firma din Ravenna pentru detalii despre incidentele din ultimele luni, însă nu a primit, deocamdată, nici un răspuns.

5 români, ostatici patru luni în 2009

În 2009, pe 11 aprilie, ”Buccaneer”, un remorcher tot Micoperi, a fost atacat de pirați în Golful Aden, în Oceanul Indian, între Yemen și Somalia. Cei 16 membri ai echipajului (zece italieni, cinci români și un croat) au fost luați ostatici. A existat chiar ipoteza unei răscumpărări pentru eliberarea navei. Marinarii au fost eliberați abia în august.

2019: 139 de atacuri în Golful Mexic

Conform bazei de date a companiei petroliere mexicane de stat Pemex, în 2019 au fost 139 de atacuri ale piraților la infrastuctura petrolieră și extracțiile din Golful Mexic. Jafurile s-au triplat în ultimii ani, nota ziarul ”Milenio” la finalul anului trecut.

2016 48 de jafuri

2017 150 de jafuri

2018 197 de jafuri

2019 139 de jafuri

Grafică aparținând ziarului mexican Milenio.

Cum au loc atacurile și ce fură pirații

Pirații, deghizați de multe ori în pescari, ajung rapid în larg pe platforme sau la alte nave folosind bărci mici, dar cu motoare puternice. Sebastián Calderón, căpitan al Marinei Comerciale Naționale din Mexic, a explicat pentru ziarul ”Milenio” care este modus operandi: atacă în special noaptea, uzează de arme de foc și fură tot ce pot, de la robineți și grinzi la spoilere și șuruburi, de la echipamente de foraj, motoare și baterii la sârmă de cupru, de la costume de scufundări, pantaloni, cizme și mănuși la aparate de respirație autonomă. Totul se vinde apoi pe piața neagră.