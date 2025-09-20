Prada a lansat o pereche de pantofi care semănă cu opincile

Casa de modă italiană Prada a stârnit controverse cu o nouă pereche de pantofi pentru femei, vânduți la prețul de 1.150 de euro. Potrivit Antena 3 CNN, încălțămintea prezintă asemănări izbitoare cu opincile tradiționale românești, ridicând întrebări despre inspirația și atribuirea designului.

Un meșter opincar din Avrig a remarcat asemănările și spune că mai ales vârful pantofilor este similar cu cel al opincilor.

„Putem observa foarte clar vârful pantofului care este foarte asemănător cu gurguiul opincii și ca tehnică de lucru și ca și cusătură. Putem observa coloristica, această nuanță de maro, specifică opincilor românești și totodată și acele urmă de uzură care la fel se pretează și pe opincă”, a spus meșterul din Avrig, pentru sursa citată mai sus.

Pantofii de la Prada au fost lansați în mai multe variante de culori, printre care alb și maro. Foto: Profimedia Images

Care este diferența de preț între opinci și pantofii asemănători de la Prada

În timp ce pantofii Prada costă 1.150 de euro, opincile tradiționale românești sunt mult mai accesibile.

„La noi o pereche de opinci costă între 150 și 200 de lei, în medie, spre deosebire de pantofi care costă peste o mie de euro. Un român nu ar da atâția bani”, a mai explicat meșterul din Avrig.

Opincile sunt încălțămintea tradițională românească, cusută manual dintr-o singură bucată de piele de porc, vițel sau vită, cu o istorie de peste 3.000 de ani. Foto: Shutterstock

Directorul Muzeului ASTRA din Sibiu a reacționat, la rândul său, după ce a văzut imaginile cu pantofii lansați în colecția de toamnă de la Prada.

„Iată că istoria se repetă. Într-o oarecare măsură am putea fi tentați să credem că e așa ușor flatant pentru tot ce înseamnă artefactele din tradițiile românești”, a spus el.

Opincile se purtau peste obiele, învelitori groase din lână sau cânepă, care țineau de cald și protejau piciorul. Foto: Shutterstock

Ia din Mărginimea Sibiului a fost copiată de Louis Vuitton

Un caz similar a avut loc și în 2024, în centrul atenției fiind atunci ia tradițională din Mărginimea Sibiului.

La acel moment, casa de modă Luis Vuitton a lansat o bluză în colecția de vară care semăna izbitor cu ia tradițională din Mărginimea Sibiului.

ONG-ul „La Blouse Roumaine” a cerut atunci oficialilor Louis Vuitton să recunoască originea designului, iar brandul a retras produsul de pe piață și a cerut scuze, calificând situația drept o „greșeală involuntară”. Ministerul Culturii a demarat chiar colaborări pentru promovarea meșteșugurilor românești cu această casă de modă.

Prada, acuzată în trecut că a copiat fără permisiune designul unor sandale tradiționale indiene

Aceasta nu este prima controversă în care Prada este implicată. În urmă cu doar două luni, compania a fost acuzată de artizani indieni că a copiat fără permisiune designul sandalelor Kolhapuri. În fața criticilor, Prada și-a cerut scuze oficial și a trimis o echipă de negociere în India pentru a discuta o posibilă colaborare.

Actuala controversă legată de opincile românești a generat reacții variate, de la ironii la critici serioase privind aproprierea culturală, fenomen des întâlnit în industria modei globale când elemente tradiționale sunt preluate fără recunoașterea sursei originale.

Ce sunt opincile și cum se purtau ele în România

Opincile sunt încălțămintea tradițională românească, cusută manual dintr-o singură bucată de piele de porc, vițel sau vită, cu o istorie de peste 3.000 de ani. Confecționate dintr-o bucată dreptunghiulară de piele, acestea se prind pe picior cu ajutorul unor fâșii subțiri de piele numite nojițe. Opincile se purtau peste obiele, învelitori groase din lână sau cânepă, care țineau de cald și protejau piciorul.

În trecut, opincile erau folosite zilnic de țăranii români în toate anotimpurile, fiind o încălțăminte comodă și adaptată muncilor agricole și vieții rurale. Ele erau purtate atât de bărbați, cât și de femei, variind prin design și materiale în funcție de regiune și statut social.

