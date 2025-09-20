Prada a lansat o pereche de pantofi care semănă cu opincile

Casa de modă italiană Prada a stârnit controverse cu o nouă pereche de pantofi pentru femei, vânduți la prețul de 1.150 de euro. Potrivit Antena 3 CNN, încălțămintea prezintă asemănări izbitoare cu opincile tradiționale românești, ridicând întrebări despre inspirația și atribuirea designului.

Un meșter opincar din Avrig a remarcat asemănările și spune că mai ales vârful pantofilor este similar cu cel al opincilor.

„Putem observa foarte clar vârful pantofului care este foarte asemănător cu gurguiul opincii și ca tehnică de lucru și ca și cusătură. Putem observa coloristica, această nuanță de maro, specifică opincilor românești și totodată și acele urmă de uzură care la fel se pretează și pe opincă”, a spus meșterul din Avrig, pentru sursa citată mai sus.

Prada a lansat o pereche de pantofi de aproape 1.200 de euro care „seamănă leit” cu opincile: „Un român nu ar da atâția bani”
Pantofii de la Prada au fost lansați în mai multe variante de culori, printre care alb și maro. Foto: Profimedia Images

Care este diferența de preț între opinci și pantofii asemănători de la Prada

Planul înfricoșător al Rusiei pentru a pune mâna pe Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie. Cucerirea Odesei, ținta finală
Recomandări
Planul înfricoșător al Rusiei pentru a pune mâna pe Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie. Cucerirea Odesei, ținta finală

În timp ce pantofii Prada costă 1.150 de euro, opincile tradiționale românești sunt mult mai accesibile.

„La noi o pereche de opinci costă între 150 și 200 de lei, în medie, spre deosebire de pantofi care costă peste o mie de euro. Un român nu ar da atâția bani”, a mai explicat meșterul din Avrig.

O tânără care poartă o pereche de opinci românești maro și șosete din lână albe
Opincile sunt încălțămintea tradițională românească, cusută manual dintr-o singură bucată de piele de porc, vițel sau vită, cu o istorie de peste 3.000 de ani. Foto: Shutterstock

Directorul Muzeului ASTRA din Sibiu a reacționat, la rândul său, după ce a văzut imaginile cu pantofii lansați în colecția de toamnă de la Prada.

„Iată că istoria se repetă. Într-o oarecare măsură am putea fi tentați să credem că e așa ușor flatant pentru tot ce înseamnă artefactele din tradițiile românești”, a spus el.

Două perechi de opinci românești din piele, așezate pe o bancă din lemn
Opincile se purtau peste obiele, învelitori groase din lână sau cânepă, care țineau de cald și protejau piciorul. Foto: Shutterstock

Ia din Mărginimea Sibiului a fost copiată de Louis Vuitton

Un caz similar a avut loc și în 2024, în centrul atenției fiind atunci ia tradițională din Mărginimea Sibiului.

La acel moment, casa de modă Luis Vuitton a lansat o bluză în colecția de vară care semăna izbitor cu ia tradițională din Mărginimea Sibiului.

ONG-ul „La Blouse Roumaine” a cerut atunci oficialilor Louis Vuitton să recunoască originea designului, iar brandul a retras produsul de pe piață și a cerut scuze, calificând situația drept o „greșeală involuntară”. Ministerul Culturii a demarat chiar colaborări pentru promovarea meșteșugurilor românești cu această casă de modă.

Prada, acuzată în trecut că a copiat fără permisiune designul unor sandale tradiționale indiene

Aceasta nu este prima controversă în care Prada este implicată. În urmă cu doar două luni, compania a fost acuzată de artizani indieni că a copiat fără permisiune designul sandalelor Kolhapuri. În fața criticilor, Prada și-a cerut scuze oficial și a trimis o echipă de negociere în India pentru a discuta o posibilă colaborare.

Actuala controversă legată de opincile românești a generat reacții variate, de la ironii la critici serioase privind aproprierea culturală, fenomen des întâlnit în industria modei globale când elemente tradiționale sunt preluate fără recunoașterea sursei originale.

Cu cifrele pe masă. Situația administrației publice locale înainte de marea „reformă”
Recomandări
Cu cifrele pe masă. Situația administrației publice locale înainte de marea „reformă”

Ce sunt opincile și cum se purtau ele în România

Opincile sunt încălțămintea tradițională românească, cusută manual dintr-o singură bucată de piele de porc, vițel sau vită, cu o istorie de peste 3.000 de ani. Confecționate dintr-o bucată dreptunghiulară de piele, acestea se prind pe picior cu ajutorul unor fâșii subțiri de piele numite nojițe. Opincile se purtau peste obiele, învelitori groase din lână sau cânepă, care țineau de cald și protejau piciorul.

În trecut, opincile erau folosite zilnic de țăranii români în toate anotimpurile, fiind o încălțăminte comodă și adaptată muncilor agricole și vieții rurale. Ele erau purtate atât de bărbați, cât și de femei, variind prin design și materiale în funcție de regiune și statut social.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Frații Tate acuză că un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în reședința lor din România. Unde erau cei doi și ce spune Poliția Ilfov
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Viva.ro
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Nu o mai recunoști! Ultimele imagini cu Elena Băsescu: s-a îngrășat, poartă trening, gluga pe cap și ochelari ca să nu fie recunoscută
Unica.ro
Nu o mai recunoști! Ultimele imagini cu Elena Băsescu: s-a îngrășat, poartă trening, gluga pe cap și ochelari ca să nu fie recunoscută
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
GSP.RO
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei! Eva Maria a împlinit azi 7 ani și stai să vezi surpriza emoționantă din partea mamei! Trei ani au fost despărțite de gratii
Avantaje.ro
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei! Eva Maria a împlinit azi 7 ani și stai să vezi surpriza emoționantă din partea mamei! Trei ani au fost despărțite de gratii
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Cine dă în judecată Guvernul pentru amânarea alegerilor la Primăria Capitalei va câştiga, spune Kelemen Hunor
Știri România 20 sept.
Cine dă în judecată Guvernul pentru amânarea alegerilor la Primăria Capitalei va câştiga, spune Kelemen Hunor
ANAF trebuie reformată, spune un consilier al lui Bolojan, după ce șeful ANAF a recunoscut că Fiscul preferă să controleze firmele mici
Știri România 20 sept.
ANAF trebuie reformată, spune un consilier al lui Bolojan, după ce șeful ANAF a recunoscut că Fiscul preferă să controleze firmele mici
Parteneri
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elită Rubicon. Greșeala făcută de televiziunea rusă
Adevarul.ro
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elită Rubicon. Greșeala făcută de televiziunea rusă
Un fost model Playboy a devenit comentator de fotbal! Cum a fost posibil așa ceva și ce promisiune a făcut la Cupa Mondială din 2010
Fanatik.ro
Un fost model Playboy a devenit comentator de fotbal! Cum a fost posibil așa ceva și ce promisiune a făcut la Cupa Mondială din 2010
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Cine este Cristina Bleandură de la Vocea României. A avut un moment impresionant și a îmbinat opera cu rock-ul
Stiri Mondene 20 sept.
Cine este Cristina Bleandură de la Vocea României. A avut un moment impresionant și a îmbinat opera cu rock-ul
Cum a apărut Eva, fiica lui Andrei Nicolescu, președinte la Dinamo, pe scena de la Vocea României 2025. „Eu te știu de pe TikTok!”
Stiri Mondene 20 sept.
Cum a apărut Eva, fiica lui Andrei Nicolescu, președinte la Dinamo, pe scena de la Vocea României 2025. „Eu te știu de pe TikTok!”
Parteneri
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Elle.ro
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
ObservatorNews.ro
Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
Naomi Hedman, reacție ireală când a fost întrebată de fostul iubit, Andrew Barabancea: ”Nu știu cine este!”. Nici pe Florin Ristei nu l-a menajat
Libertateapentrufemei.ro
Naomi Hedman, reacție ireală când a fost întrebată de fostul iubit, Andrew Barabancea: ”Nu știu cine este!”. Nici pe Florin Ristei nu l-a menajat
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Mediafax.ro
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid
KanalD.ro
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid

Politic

Călin Georgescu a refuzat să i se toarne ceai într-o discuție privată cu Horațiu Potra. „A făcut semn cu mâna”, scriu procurorii în rechizitoriu
Analiză
Politică 20 sept.
Călin Georgescu a refuzat să i se toarne ceai într-o discuție privată cu Horațiu Potra. „A făcut semn cu mâna”, scriu procurorii în rechizitoriu
Angajații Guvernului Bolojan, nervoși după ce s-au cerut liste cu participanții la protest: „Practici de poliție politică”
Politică 20 sept.
Angajații Guvernului Bolojan, nervoși după ce s-au cerut liste cu participanții la protest: „Practici de poliție politică”
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Câți bani câștigă, de fapt, un jucător de tenis aflat pe locul 232. Cum economisește și unde se cazează pentru a merge la turnee
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, un jucător de tenis aflat pe locul 232. Cum economisește și unde se cazează pentru a merge la turnee
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult