Părintele Nicolae Tănase, care a devenit tată pentru 400 de copii și câteva mii de suflete abandonate de părinți și rude în ultimii aproape 30 de ani, cere interzicerea avortului, considerând că acesta este o crimă comisă atât împotriva copiilor nenăscuți, fără apărare, cât și împotriva nației române în sine.

„Să omori un suflet, indiferent cât are, o zi, o săptămână, o lună, tot crimă se numește. Iar în România, această crimă se petrece de aproape 30 de ani asupra copiilor nenăscuți. Este o crimă chiar împotriva acestei nații. Gândiți-vă că înainte, în fiecare an, se nășteau 300-400-500 de mii de copii, deci aveam permanent o nouă generație prosperă, care venea din urmă și punea umărul la dezvoltarea României. Acum, abia dacă sunt 170.000 de nou-născuți, la o populație de 20 de milioane de oameni. Deci, gândiți-vă că peste 30-40 de ani vom fi 10-15 milioane de bătrâni și 3-4 milioane de oameni în putere, capabili să muncească și care ar trebui să susțină atât statul, cât și pensiile noastre. De asta spun că avortul nu este numai o ucidere legalizată a unui suflet, ci și a nației noastre cu totul. Avortul ar trebui interzis”, a spus preotul Nicolae Tănase, într-un interviu pentru Libertatea.

Încă de la începutul anilor ’90, părintele Tănase a pus bazele unei comunități de ajutorare a copiilor abandonați, a celor fără părinți și a tinerilor alungați din căminele de copii după ce au trecut de vârsta majoratului. La Valea Polopului și Valea Screzii, în județul Prahova, prin intermediul Asociației Pro Vita, părintele Tănase duce o lupta pentru viață. A ridicat un sat al copiilor fără părinți, iar oamenii din satele învecinate au devenit, la rândul lor, părinți adoptivi pentru micuții rămași ai nimănui.

Părintele Tănase, care a chemat la masă, după slujba de Sfântul Nicolae, tot satul, luptă de aproape 30 de ani împotriva avortului, iar mamele pe care le convinge să-și nască pruncii îi lasă în grija lui.

„Eu asta am făcut, după 1990, am salvat cât de multe vieți am putut, am oferit adăpost femeilor care nu voiau să renunțe la copil și au fost alungate de familii, am oferit un cămin copiilor care provin din familii sărmane sau care nu i-au vrut și acum îngrijim și persoane în vârstă, rămase singure și fără ajutor. În total, sunt peste 400 de suflete în această micuță comunitate. Noi nu refuzăm pe nimeni, oricine a avut nevoie de un ajutor, oricât de mic, aici l-a primit. Să aduci pe lume un copil este un miracol, o bucurie de la Dumnezeu și chiar dacă azi nu știi cum te vei descurca, Dumnezeu va face în așa fel încât să poți răzbi. Eu nu am auzit până acum de copii sau părinți care să fi murit de foame în țara noastră. Avortul, deci, este o crimă pe care o comit atât părinții, cât și medicii și asistentele. Acesta trebuie interzis, iar femeia, dacă a adus pe lume un copil nedorit sau pe care nu îl poate îngriji, statul îl poate prelua, poate fi dat spre adopție, iar mama, peste ani de zile, dacă se va răzgândi și va dori din nou acel copil, va ști de unde să îl ia. Am văzut foarte multe cazuri în care femeile însărcinate au venit la noi spunând că după naștere vor să dea spre adopție copilul, dar după ce l-au strâns prima dată în brațe și i-au dat să sugă de la piept, nu au mai vrut să renunțe cu niciun chip la el. Dar, dacă faci avort, nu mai poți da timpul înapoi, iar aceasta e o crimă cu care va trebui să trăiești întreaga viață în suflet, o crimă comisă împotriva unui suflet lipsit de apărare”, spune părintele Nicolae Tănase.

Până acum, prin comunitatea de ajutorare au trecut aproximativ 3.000 de suflete, estimează părintele. Cu exemplul său, părintele Tănase a reușit să schimbe și mentalitatea oamenilor din zonă. Sătenii din Valea Plopului și Valea Screzii au văzut ce face părinte și au început să-l ajute, primind în casele lor o parte din copii. De la stat, nu primește cine știe ce ajutor. Sprijinul vine, în schimb, de la oamenii care oferă bani, mâncare sau materiale de construcție.

Misiunea Asociației Pro Vita, așa cum o descrie părintele, este să protejeze demnitatea vieții umane în general, iar în particular, pe cea a copiilor născuți și nenăscuți. În tabăra din Valea Screzii locuiesc 120 de persoane, dintre care 80 sunt copii și adolescenți, tineri orfani care au părăsit sistemul de stat, femei și bărbați în vârstă. Restul, în jur de 400 de persoane, se află în grija familiilor din satele Valea Plopului și Valea Screzii.

