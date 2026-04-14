Statul plătește lunar 13 miliarde de lei pentru pensii

Stabilitatea aparentă ascunde, de fapt, o bombă cu ceas demografică: raportul critic dintre angajați și pensionari, unde povara susținerii sistemului cade pe umerii unui număr tot mai mic de contribuitori.

Factura lunară pe care statul o achită pentru sistemul public de pensii depășește pragul de 13 miliarde de lei, potrivit TVR Info.

Această sumă este distribuită către categorii cu venituri extrem de contrastante. În timp ce majoritatea covârșitoare, cei 3,78 de milioane de pensionari la limită de vârstă, încasează în medie 3.113 lei, la polul opus se află peste jumătate de milion de foști lucrători din agricultură, care supraviețuiesc cu o medie de doar 716 lei.

Tabloul este completat de cei 446.000 de beneficiari ai pensiei de urmaș și de cei aproape 400.000 de pensionari de invaliditate, ale căror venituri medii abia depășesc pragul de 1.000-1.500 de lei.

Doar 5 milioane de salariați

România se confruntă cu un decalaj social major și un sistem de pensii sub asediu. Având doar 5 milioane de salariați la un număr aproape egal de pensionari, țara noastră înregistrează unul dintre cele mai slabe rapoarte de dependență din UE.

Spre deosebire de noi, țările dezvoltate mențin un sistem stabil, bazat pe contribuția a 2 sau chiar 3 angajați pentru fiecare persoană retrasă din activitate.

Contribuțiile actuale nu mai pot acoperi necesarul

Situația critică este rezultatul direct al trei fenomene care au lovit România simultan: scăderea drastică a natalității, fenomenul migrației care a scos milioane de români din câmpul muncii autohton și îmbătrânirea rapidă a celor rămași în țară. Acești trei factori compun o „furtună perfectă” pentru viitorul sistemului public de pensii.

Bugetul de stat este sub un asediu financiar fără precedent. Deficitul sistemului de pensii a ajuns atât de mare, încât contribuțiile actuale nu mai pot acoperi necesarul, forțând statul să apeleze la taxe și împrumuturi. Această „gaură neagră” fiscală prevestește un viitor complicat.

Deficitul bugetar al anilor 2025-2026 este alimentat masiv de factura socială tot mai greu de onorat. Realitatea este însă crudă pentru beneficiari: în ciuda efortului financiar uriaș făcut de stat, puterea de cumpărare a pensionarilor rămâne limitată.

Pensia din România, departe de media UE

Cu o medie de doar 2.782 de lei (560 de euro), pensia din România este departe de media UE, transformând supraviețuirea zilnică într-o provocare, în ciuda miliardelor de lei alocate lunar.

Cu doar 716 lei pe lună, pensionarii din agricultură trăiesc la limita subzistenței. Faptul că aceștia încasează de peste patru ori mai puțin decât media din mediul urban transformă inegalitatea economică într-o criză socială profundă.

Fără măsuri radicale, situația riscă să scape de sub control. Până în 2030 prefigurează un scenariu critic în care forța de muncă se subțiază de la an la an, lăsând un volum uriaș de beneficiari în grija unui număr din ce în ce mai mic de plătitori de taxe.

