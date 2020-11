Copia „Detective Comics No.27” vândută acum este una nerestaurată, dar notată cu 7.0 privind calitatea certificată, fiind una dintre cele două existente în lume care au primit această clasificare. Doar alte cinci cărți de benzi desenate nerestaurate au primit o notă mai mare în istoria Certified Guaranty Company.

„Este unul dintre cele mai bune exemplare pe care le puteţi vedea ale uneia dintre cele mai importante cărţi de benzi desenate publicate vreodată”, a declarat Barry Sandoval, președinte al casei de licitații Heritage Auctions.

Povestea artistului Bob Kane şi a scriitorului Bill Finger, „The Case of the Chemical Syndicate”, publicată în Detective Comics No. 27, l-a prezentat lumii pe Cavalerul negru.

În timp ce aceasta a fost cea mai scumpă carte de benzi desenate vândută vreodată la Heritage Auctions, recordul este deţinut de o copie Action Comics No. 1, notată cu 9.0 – prima apariţie a lui Superman – vândută pentru 3,2 milioane de dolari, în 2014, pe eBay.

