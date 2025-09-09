Liderul SUA a știut

Deși eliminarea Hamas a fost un „obiectiv nobil”, un atac în capitala Qatarului, Doha, „nu promovează obiectivele Israelului sau ale Americii”, a declarat reporterilor secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.



„Președintele consideră Qatarul un aliat și prieten puternic al Statelor Unite și îi pare foarte rău în legătură cu locul unde a avut loc atacul israelian”, a adăugat ea.

Totodată, Casa Albă a confirmat că administrația Trump a fost informată despre atacul israelian asupra capitalei Qatarului, Doha, înainte ca acesta să aibă loc. Preşedintele Trump a fost informat de armata SUA că Israelul va ataca Hamas şi i-a ordonat trimisului special Steve Witkoff să informeze Qatarul despre atacul iminent.

„O încălcare flagrantă a dreptului internațional”

Și Ministerul de Externe al Qatarului a reacționat dur, catalogând atacul drept „laş” și „o încălcare flagrantă a dreptului internațional”.

Purtătorul de cuvânt Majed Al Ansari a precizat că Israelul a vizat clădiri rezidențiale unde se aflau mai mulți membri ai conducerii politice Hamas și a avertizat că Doha „nu va tolera acest comportament iresponsabil”.

Atacul a avut loc în timp ce o delegație Hamas se afla la Doha pentru a discuta cea mai recentă propunere americană de încetare a ostilităților, în contextul în care armata israeliană intensifică presiunile asupra orașului Gaza.

Recomandări Primul semn al crizei în România: producătorii auto se întrec în reduceri de preț. Ce spun economiștii despre asta

Atacul cu rachete a vizat un complex rezidențial din Doha

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a asumat responsabilitatea deplină pentru această operațiune.

„Acţiunea de astăzi împotriva principalelor capete teroriste ale Hamas a fost o operaţiune israeliană complet independentă. Israelul a iniţiat-o, a desfăşurat-o şi îşi asumă întreaga responsabilitate”, a declarat Netanyahu. O sursă militară israeliană a confirmat că a fost vorba despre un raid aerian cu rachete.

Ținta a fost un complex rezidențial din capitala qatareză, unde locuiau negociatori ai Hamas implicați în discuții indirecte cu Israelul pentru un armistițiu în Gaza. Surse din Hamas susțin că persoanele vizate ar fi supraviețuit atacului.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE