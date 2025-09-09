Liderul SUA a știut

Deși eliminarea Hamas a fost un „obiectiv nobil”, un atac în capitala Qatarului, Doha, „nu promovează obiectivele Israelului sau ale Americii”, a declarat reporterilor secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Președintele consideră Qatarul un aliat și prieten puternic al Statelor Unite și îi pare foarte rău în legătură cu locul unde a avut loc atacul israelian”, a adăugat ea.

Totodată, Casa Albă a confirmat că administrația Trump a fost informată despre atacul israelian asupra capitalei Qatarului, Doha, înainte ca acesta să aibă loc. Preşedintele Trump a fost informat de armata SUA că Israelul va ataca Hamas şi i-a ordonat trimisului special Steve Witkoff să informeze Qatarul despre atacul iminent.

„O încălcare flagrantă a dreptului internațional”

Și Ministerul de Externe al Qatarului a reacționat dur, catalogând atacul drept „laş” și „o încălcare flagrantă a dreptului internațional”.

Purtătorul de cuvânt Majed Al Ansari a precizat că Israelul a vizat clădiri rezidențiale unde se aflau mai mulți membri ai conducerii politice Hamas și a avertizat că Doha „nu va tolera acest comportament iresponsabil”.

Atacul a avut loc în timp ce o delegație Hamas se afla la Doha pentru a discuta cea mai recentă propunere americană de încetare a ostilităților, în contextul în care armata israeliană intensifică presiunile asupra orașului Gaza.

Recomandări
Primul semn al crizei în România: producătorii auto se întrec în reduceri de preț. Ce spun economiștii despre asta

Atacul cu rachete a vizat un complex rezidențial din Doha

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a asumat responsabilitatea deplină pentru această operațiune.

„Acţiunea de astăzi împotriva principalelor capete teroriste ale Hamas a fost o operaţiune israeliană complet independentă. Israelul a iniţiat-o, a desfăşurat-o şi îşi asumă întreaga responsabilitate”, a declarat Netanyahu. O sursă militară israeliană a confirmat că a fost vorba despre un raid aerian cu rachete.

Ținta a fost un complex rezidențial din capitala qatareză, unde locuiau negociatori ai Hamas implicați în discuții indirecte cu Israelul pentru un armistițiu în Gaza. Surse din Hamas susțin că persoanele vizate ar fi supraviețuit atacului.

Român prins cu 324 de kilograme de argint furate și ascunse în garaj: l-a dat de gol un plic primit pe stradă
Știri România 22:30
Român prins cu 324 de kilograme de argint furate și ascunse în garaj: l-a dat de gol un plic primit pe stradă
Primele produse la care renunță românii după scumpirile din magazine: „Nu le mai risipim, ne luăm cât ne trebuie"
Știri România 20:37
Primele produse la care renunță românii după scumpirile din magazine: „Nu le mai risipim, ne luăm cât ne trebuie"
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union"
Adevarul.ro
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union"
Informații cutremurătoare în cazul profesoarei găsite moartă lângă trupul băiețelului ei. Cum a fost posibilă, de fapt, tragedia: "N-a lăsat niciun bilet, nimic"
Fanatik.ro
Informații cutremurătoare în cazul profesoarei găsite moartă lângă trupul băiețelului ei. Cum a fost posibilă, de fapt, tragedia: "N-a lăsat niciun bilet, nimic"

Cine este Cristina Postu de la Asia Express 2025. Puțini știu cu ce se ocupă prietena Alinei Pușcău
Stiri Mondene 16:55
Cine este Cristina Postu de la Asia Express 2025. Puțini știu cu ce se ocupă prietena Alinei Pușcău
Britney Spears ar locui într-o vilă dezordonată, plină de excremente de câine. Familia și prietenii, îngrijorați pentru starea ei
Stiri Mondene 16:51
Britney Spears ar locui într-o vilă dezordonată, plină de excremente de câine. Familia și prietenii, îngrijorați pentru starea ei
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți" de starea ei
Elle.ro
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți" de starea ei
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Unica.ro
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea". A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea". A atras toate privirile la un eveniment monden
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
ObservatorNews.ro
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul" reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul" reunit
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
GSP.ro
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni" » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni" » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Mediafax.ro
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile"
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile"
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut
KanalD.ro
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut

Politic

Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
Politică 16:09
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Politică 15:20
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu a cheltuit mulți bani
Fanatik.ro
Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu a cheltuit mulți bani
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă