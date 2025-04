„Pozițiile oficiale ale României sunt întotdeauna transmise prin canale instituționale, în strânsă legătură cu Președinția și Ministerul Afacerilor Externe. Prioritățile politicii externe românești rămân, așadar, neschimbate”, a precizat primul-ministru.

Totodată, Ciolacu a spus că prin urmare, nu există niciun „emisar al lui Ciolacu”.

„Există însă mulți români din diaspora – antreprenori, medici, specialiști IT etc., cu care am vorbit în ultima perioadă și care s-au arătat dispuși să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât și în Europa”, a spus șeful Guvernului.

„Avem milioane de români în Diaspora și fiecare dintre ei, prin ceea ce face zi de zi, poate fi un foarte bun «emisar» al țării noastre. La fel cum polonezii au apelat la diaspora lor pentru a crește vizibilitatea propriului stat, la fel voi proceda și eu cu oricine este dispus să sprijine activ România”, a explicat Marcel Ciolacu.

De asemenea, premierul crede că între a face ceva pentru țara mea și a mă jeli continuu pe rețelele sociale ca unii și alții, aleg să acționez. Cei care ne-au ținut ani de zile pe la ușa Schengen sunt cei care ne dau astăzi lecții despre ce trebuie sau nu trebuie făcut”.

Contradicțiile lui Dragoș Sprînceană

Într-un interviu la Digi24, Dragoș Sprînceană a spus că prim-ministrul Ciolacu nu susține poziția Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei, ceea ce a stârnit îngrijorări serioase.

Dragoș Sprînceană a făcut declarații contradictorii despre războiul din Ucraina și despre politica României în raport cu SUA. „Statele Unite își doresc foarte mult oprirea războiului din Ucraina. Domnul Macron își dorește continuarea acestui război din Ucraina”, a spus el, susținând că România ar trebui să sprijine oprirea conflictului.

Însă afirmațiile lui Sprînceană sunt contrazise de realitate, Macron și Uniunea Europeană sprijinind Ucraina în fața agresiunii Rusiei, cerând totodată negocieri de pace echitabile.

Sprînceană a adăugat însă: „Eu l-am întrebat personal pe domnul Ciolacu și mi-a spus opusul a ceea ce spun acum. De asta m-a și sunat personal, fiindcă își dorește o apropiere și o îmbunătățire a relațiilor cu Statele Unite”, a explicat milionarul care, ulterior a contrazis aceste afirmații, spunând că nu a discutat despre Ucraina cu premierul.

Elena Lasconi, șefa USR, cere, luni, lămuriri urgente de la Marcel Ciolacu despre declarațiile controversate ale lui Dragoș Sprînceană, emisarul său în SUA, privind relațiile cu UE și sprijinul față de Ucraina, și își exprimă îngrijorarea cu privire la direcția în care ar putea să meargă politica externă a României dacă aceste declarații ar reflecta pozițiile oficiale ale guvernului.



