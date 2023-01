Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, are prima reacție în cazul femeii ucise de câini în apropiere de Lacul Morii. Edilul spune că o cunoștea pe victimă, pentru că participase de-a lungul timpului la mai multe acțiuni ale primăriei.

„Nu mă spăl pe mâini! Nu m-am spălat niciodată pe mâini, cu atât mai puțin acum, cu moartea tragică, în condiții înfiorătoare, a Anei Oroș Daraban. Am cunoscut-o pe Ana chiar pe Lacul Morii, spre insulă. Ieșise la alergat. A participat și la acțiunea de curățenie, am igenizat împreună zona. Am discutat despre proiectele viitoare, până unde și cum vom face cu viitorul parc. Vestea cumplită m-a dat peste cap, efectiv… nu am cuvinte”, a transmis Ciprian Ciucu.

Edilul sectorului 6 a mai precizat că a deschis o anchetă internă la Poliția Locală a Sectorului 6 și că „nu fuge nimeni de răspundere”.

Ieri instituția a dat un comunicat în care a dat detalii despre locul în care a avut tragedia, dar și despre faptul că Primăria Capitalei este responsabilă pentru câinii maidanezi. În reacția sa de azi, ediului critică în continuare Primăria Capitalei și ASPA.

„Nu am ieșit public până acum deoarece am așteptat să văd poziția primarului general, cel care decide politicile ASPA, alocă bugete și care este singurul care are instrumentele instituționale să rezolve problema câinilor. De aici așteptarea mea. Nu mai am așteptări de la PMB. Lipsa de leadership, neasumarea, aruncarea responsabilităților în curtea altora, sunt deja de notorietate”, a mai explicat Ciucu.

Ciucu a cerut Consiliului General să facă o comisie care să evalueze activitatea ASPA

Primarul Sectorului 6 a explicat că Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor este singura instituție care are toate instrumentele pentru a rezolva problema câinilor.

„Politica ASPA este total greșită și a dus la reapariția câinilor pe străzi. În loc să adune câinii de pe străzi, ASPA face campanii de «conștientizare». Nu se mai eutanasiază de ani buni, ceea ce face ca adăposturile să fie arhipline, condițiile în care sunt ținute animalele sunt proaste”, a mai precizat Ciucu.

Acesta susține că problema câinilor a reapărut după ce ASPA și-a modificat abordarea și că în prezent instituția nu mai are unde să ducă animalele.

„Politia Locală a acordat în trecut ajutorul ASPA, ASPA scoate niște adrese doar atunci când lucrurile nu au mers bine. Dar nici nu puteau să meargă bine, cu 2 sau 3 angajați care fugăresc animalele pe terenuri zeci de hectare! Este absurd”, a mai transmis Ciucu.

La rândul său, Cătălina Trănescu, purtătoarea de cuvânt a Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor, a declarat sâmbătă că instituția are nevoie și de sprijinul Poliției Locale și naționale pentru a evita astfel de tragedii.

Ciucu a cerut Consiliului General să facă o comisie care să evalueze activitatea ASPA.

O femeie, în vârstă de 43 de ani, a murit, sâmbătă, 21 ianuarie, după ce a fost atacată de câini, în timp ce alerga în apropiere de Lacul Morii. În prezent se fac verificări în acest caz.

