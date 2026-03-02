Slobozia, prima primărie care a cumpărat abonament pentru ChatGPT

Prima instituție care a cumpărata abonamente pentru ChatGPT a fost Primăria Slobozia. În 23 decembrie 2024, administrația condusă de Alexandru Potor a achiziționat trei abonamente pentru 12 luni la ChatGPT și un abonament VPN.

Ulterior, instituția a reînnoit cele 3 abonamente pentru încă un an, la un preț mai mic: 5.400 lei, față de 8.200 lei în 2024.

Primarul Alexandru Potor susține că AI-ul este folosit ca sprijin, nu ca factor decizional.

„Ne bazăm pe opiniile colegilor, din diversele compartimente ale aparatului administrativ (adică pe ceea ce spun angajații primăriei -n.red.). Dar sunt foarte multe spețe la care solicităm un «second opinion». Inteligența artificială poate da, însă, soluții pe care nu le-au dat colegii. Poate pentru că nu au experiența pentru a ajunge la acea soluție. Sau pentru că nu au văzut-o. Și merge foarte bine. Inteligența artificială dă soluții destul de interesante și în domeniul juridic, și în cel al hotărârii de consiliu. Pentru că «scanează» cam tot ce s-a întâmplat în domeniul de interes.”, explică edilul, potrivit sursei citate.

„Bineînțeles că nu se iau decizii la Primăria Slobozia strict pe ce a zis ChatGPT. Dar sunt direcții pe care le dezvoltă apoi colegii din Serviciul Juridic. Sau cei de la Urbanism și așa mai departe … Vorbim despre un ajutor pe care-l primesc de la inteligența artificială.”

Edilul consideră că administrația va folosi tot mai mult astfel de instrumente: „Repet, asistența. Nu ia Chat GPT decizii. Tot funcționarul le ia.”

„Sigur că sunt oameni care m-au criticat pentru că am făcut abonament la ChatGPT. Pentru că, probabil, ei îl folosesc doar ca pe Google”.

Consiliul Județean Călărași: „Îl folosim în dezvoltare”

Și Consiliul Județean Călărași a cumpărat abonamente la ChatGPT, în valoare de 8.500 de lei.

Președintele CJ, Vasile Iliuță, a explicat că instrumentul este utilizat în zona de proiecte și dezvoltare.

„Nu eu. Nu-l folosesc eu. Îl folosește unul dintre vicepreședinți, care are în subordine Direcția de Dezvoltare. Și care își ia informații și de la acest site. Ne luăm de acolo o viziune pe anumite proiecte. Pe ce se mai deschide, pe ghiduri … Ne luăm parte din informații și de acolo, ca să ne completăm viziunea. Răspunderea le revine șefilor de proiecte. Nu e a ChatGPT. Îl folosim doar ca să ne ajute.”, a explicat Vasile Iliuță.

Universități și companii de stat, printre clienții ChatGPT

Pe lista instituțiilor care au achiziționat abonamente se află:

Universitatea din Craiova – 22.000 lei pentru 10 utilizatori

UMF „Carol Davila” – 8.220 lei (pachet cu instrumente AI pentru cercetare)

ICSI Râmnicu Vâlcea – 19.590 lei

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest – 20.520 lei pentru 54 utilizatori

Distribuție Energie Electrică SA – 230.760 lei pentru 15 licențe Business

RAJA SA Constanța – 8.577 lei pentru 11 utilizatori

Instituțiile publice nu achiziționează direct abonamentele de la OpenAI, ci prin intermediul unor firme din România.

Deși legea nu interzice contractarea directă cu furnizori externi, procedura ar presupune asumarea obligațiilor juridice, fiscale și de protecție a datelor la nivel internațional.

În practică, achiziția prin intermediari locali este mai simplă administrativ și mai ușor de justificat procedural.

Recent, ChatGPT, asistentul virtual bazat pe inteligență artificială, a atins un nou record de utilizare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE