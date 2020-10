În înregistrările apărute în spațiul public, se aude cum primarul Adrian Ungureanu le face „idioate” pe bătrânele care merg la biserica din comună. De asemenea, edilul a rostit vorbe grele la adresa preotului și a directorului școlii din localitate.

”Să-mi sugă p*** babele de la biserică, în frunte cu popa cu tot (…). Acolo e o mahala și niște idioate”, a afirmat edilul.

„Ascultați-mă ce vă zic. Atâta timp cât ăsta e director la școală, școala nu va primi nimic, numai m***. Poate să urle și să mă zbiere și să mă pupe-n c**”, a mai spus acesta.

Mai mult, conform înregistrărilor publicate de ziarulincomod.ro, primarul Adrian Ungureanu le-a spus partenerilor săi de dialog că în următorul mandat nu mai e nimic de făcut, așa că vor urma plimbări și recreere.

„Am minte diabolică. Nu iert. Ai greșit față de mine, nu te iert. Așa sunt făcut. Nu greșesc față de tine, nu greși față de mine, că nu te iert. Pe tine, pe familia ta, nu contează. Calc pe morminte”, a mai spus primarul din Brebu.

Sursa citată notează că înregistrările audio în care Adrian Ungureanu vorbește extrem de vulgar au fost realizate de colaboratorii acestuia, cel mai probabil, în timpul campaniei electorale.

Contactat de Libertatea, primarul Adrian Ungureanu a precizat că a fost înregistrat la el acasă anul trecut, de către Cătălin Ilinoiu, care era viceprimar atunci, și erau în relații foarte bune.

”Înregistrările sunt trucate. Poate am făcut unele afirmații, dar le-am făcut la mine acasă, în privat, la un șpriț, față de acest Cătălin Ilinoiu, care atunci era viceprimar atunci, iar acum a fost contracandidatul meu din partea PSD. M-a înregistrat ca un securist, la ziua mea și la alte petreceri. Opiniile pe care le am în casa mea nu converg cu atiudinea mea față de oamenii din localitate. Dovadă că măgăriile lor n-au ținut și lumea m-a votat din nou. Am avut 107 voturi mai mult decât Ilinoiu”, a declarat edilul din Brebu.

Nu sunt cel mai cuminte om, dar să fim rezonabili. Femeile și preoții nu trebuie să se simtă lezați, deoarece acel dialog a fost trunchiat, iar acele mitocănii nu-mi aparțin. Respect femeile și preoții. Merg la slujbe” Adrian Ungureanu, primarul din Brebu:

