Coada aeronavei este ruptă și se află la distanță de restul fuselajului. De asemenea, imaginile arată că elicopterul, cel mai probabil, a luat foc după prăbușire.

Elicopterul care îl transporta pe președintele Iranului, Ebrahim Raisi, 63 de ani, s-a prăbușit, duminică, 19 mai, în provincia Azerbaidjanul de Est, nord-vestul țării, provocând moarea tuturor celor aflați la bordul aparatului de zbor.

Media of Iran published footage filmed by the first group of rescuers who came to the crash site of the helicopter carrying the president of Iran. pic.twitter.com/Dyo6bVZDMV