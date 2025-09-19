Andrei susține că Nicușor Dan nu a câștigat alegerile pe baza unui program guvernare, ci pe așteptările oamenilor, iar campania a fost construită pe două direcții: menținerea orientării euro-atlantice și promisiunea schimbării.

„Să fim serioși, dezbaterea electorală prezidențială, atât cât a fost, nu a conținut programe. Nicușor Dan a candidat susținând păstrarea direcției euro-atlantice a României și pe o idee generală de schimbare. Dacă de prima direcție putem fi convinși că se onorează, a doua este greu de livrat și reprezintă aproape un Proiect de Țară sau al unei generații”, a explicat analistul politic pentru Euractiv.

„Momentan, președintele a livrat doar o coaliție pro-europeană și care se dorea a fi una pro-reformă, dar care temporizează foarte mult, și o agendă pentru aceasta. Normal ar fi ca pașii următori să fie o presiune constantă pe partide și pe guvernare pentru a reuși în reforme, dar și pe alte instituții publice”, a completat Cristian Andrei.

El a adăugat că șeful statului este deocamdată „un președinte mai degrabă coordonator, decât unul locomotivă”. Noutatea ar fi că Nicușor Dan și-a asumat, acum și explicit, deocamdată discursiv, un proiect de a stinge polarizarea din societate, de a se poziționa ca președintele tuturor, de a reprezenta toate taberele. Însă și aici nu va putea face asta singur, are nevoie de o mișcare politică venită din societate care să-l sprijine. Să spunem că azi agenții reformei sunt destul de singuri pe tabla de șah, deși ar putea avea publicul de partea lor. Iar publicul nu-i va aștepta foarte mult”, crede analistul.

Recomandări Adevărul despre afirmația lui Nicușor Dan că judecătorii români muncesc cel mai mult din Europa. Ce spun cifrele

Andrei l-a criticat apoi pe Nicușor Dan pentru faptul că nu transparentizează ajutorul acordat Ucrainei de România în ultimii 3 ani: „A preluat în mare parte abordarea deja consacrată a statului român față de războiul din Ucraina: susținem 100%, dar nu oferim informații, nu explicăm multe, pentru a nu oferi adversarului oportunități și detalii despre ce facem, chiar dacă astfel nici opinia publică din România nu va cunoaște foarte multe”. Aceasta este „o comunicare mai degrabă militară, pentru vremuri de război”, a adăugat Cristian Andrei.

Amintim că pe 13 mai, cu 5 zile înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale, Nicuşor Dan a semnat o hârtie pe care a scris că, dacă va fi ales președinte în dauna lui George Simion, TVA nu va crește în mandatul său.

Așa arată mesajul semnat de fostul primar al Capitalei în campania electorală

Însă, după ce a devenit președinte, Nicușor Dan nu a mai exclus că TVA nu va crește, așa cum promisese. După mai multe discuții cu PSD, PNL, USR și UDMR, l-a desemnat premier pe Ilie Bolojan pe 23 iunie, iar una dintre primele măsuri luate de noul Guvern a fost creșterea TVA. Mai exact, primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, care a intrat în vigoare la 1 august, a conținut două măsuri drastice pentru români: creșterea TVA la 21 la sută și faptul că bătrânii cu pensii lunare mai mari de 3.000 de lei net plătesc CASS de 10% peste suma care depășește acest prag.

Cu toate acestea, în ciuda măsurilor luate de Guvern, Ilie Bolojan a anunțat pe 2 septembrie că deficitul bugetar pe care România îl va raporta la finalul acestui an nu va fi sub 8%.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE