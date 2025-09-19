Agenția Națională pentru Plăți a început distribuirea tichetelor pentru plata facturilor la energie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a început distribuirea tichetelor de energie pentru facturile din iulie și august 2025. Potrivit unui comunicat al ANPIS, primele tichete au fost emise după verificarea cererilor validate automat prin aplicația EPIDS.

În data de 19 septembrie, ANPIS a efectuat plata pentru 274.541 de beneficiari, în valoare totală de 27.384.900 lei.

„Astăzi, 19 septembrie a.c., ANPIS a efectuat plata pentru primii 274.541 beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 27.384.900 lei. Astfel, începând din 23 septembrie 2025, aceștia vor putea utiliza suma pentru plata facturilor de energie electrică, aferente lunilor iulie și august”, a transmis Agenția Naționala pentru Plăți.

Vestea a fost confirmată și de Florin Manole, ministrul Muncii, prin intermediul unei postări în mediul online.

„Ne ținem de cuvânt: sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili. Astăzi au fost plătite primele tichete de energie pentru peste 270.000 de beneficiari”, a spus ministrul, pe Facebook.

Când vor putea fi folosite voucherele pentru plata facturilor la energie

Totodată, ministrul Florin Manole a anunțat că tichetele pentru energie vor putea fi folosit la plata facturilor începând din data de 23 septembrie. Voucherele emis dovedesc și faptul că solicitantul este eligibil pentru acordarea sprijinului de la stat.

Sumele virate în septembrie de Agenția Națională pentru Plăți sunt destinate pentru plata facturilor la energie din lunile iulie și august 2025.

„Din 23 septembrie, acestea vor putea fi folosite pentru plata facturilor de energie din iulie și august”, a mai transmis Florin Manole.

Cererile pentru tichetele de energie pot fi depuse până în ziua de 27 septembrie

Agenția Națională pentru Plăți a anunțat că procesul de stabilire al eligibilității solicitanților este în prezent în desfășurare, până la data de 27 septembrie 2025. Aceea este și ultima zi în care se mai pot depune cereri pentru tichetele la energie.

„Procesul de stabilire a eligibilității cererilor înregistrate aferente lunilor iulie și august 2025 este un proces în continuă desfășurare, până la data de 27 septembrie 2025, dată limită de depunere a cererilor raportate la perioada menționată anterior”, a transmis Agenția Națională pentru Plăți.

După această dată, sprijinul financiar va fi acordat începând cu luna în care este depusă cererea, până la 31 martie 2026. Ministrul Muncii îi îndeamnă pe toți cei care nu au reușit încă să aplice pentru tichetele de energie să o facă în termenul stabilit.

„Îi îndemn pe toți cei care nu au aplicat până acum pentru tichetele de energie să o facă. De asemenea, îi rog pe cei care pot să-i ajute pe cei vulnerabili, care nu s-au descurcat până acum, să-i sprijine”, a mai scris Florin Manole, în postarea de pe Facebook.

Informații importante pentru beneficiari tichetelor de energie

ANPIS informează că tichetul nu trebuie prezentat la plata facturii în oficiile poștale. De asemenea, acesta nu este transmisibil și poate fi folosit doar pentru locul de consum pentru care a fost acordat.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela Call-center-ul ANPIS la numărul 021.9309.

Acest program de sprijin financiar va continua până la 31 martie 2026, oferind asistență pentru plata facturilor de energie electrică românilor eligibili.

Ce categorii de români pot beneficia de tichetele pentru plata facturilor la energie

Tichetele pentru energie în România din septembrie 2025 se acordă pe baza unor criterii clare de eligibilitate:

  • Persoanele singure pot beneficia dacă au un venit net lunar de până la 1.940 lei.
  • Familiile pot beneficia dacă venitul net lunar pe membru este de maximum 1.784 lei.

Cum se acordă tichetele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie în 2025

Pentru tichetele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie, românii trebuie să depună o cerere, iar mai apoi se stabilește dacă sunt sau nu eligibili. Procedura prin care se acordă aceste vouchere este următoarea:

  • Persoanele eligibile depun cererea fie online, pe platforma EPIDS (epids.mmuncii.ro), fie fizic, la primărie sau oficiile poștale.
  • Pentru depunerea cererii sunt necesare: actul de identitate, documente care atestă venitul net lunar, dovezi ale domiciliului/reședinței legale și, în cazul familiilor, acte care atestă componența familiei.
  • Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem și nu trebuie să depună cerere.
  • Cererile se pot depune o singură dată.
  • După depunerea cererii, sistemul verifică automat eligibilitatea prin interogarea bazelor de date ale autorităților.
  • După aprobarea cererii, tichetele sunt utilizate pentru plata facturilor de energie electrică, prezentând actul de identitate și factura la oficiile poștale.
  • Plata se face direct prin mandat poștal.

Termenul limită pentru depunerea cererilor pentru facturile aferente lunilor iulie și august 2025 este 27 septembrie 2025.

