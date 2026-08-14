Imaginile care au fost complet ignorate

Judecătorul a constatat „lipsa suspiciunii rezonabile” pentru fiecare dintre cele patru infracțiuni de care este acuzat procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

Bucurică a fost reținut pentru 24 de ore, în noaptea de duminică spre luni, 10 august, fiind acuzat că a produs un scandal într-un local public din județul Hunedoara, iar la venirea unui echipaj de poliție a folosit un spray lacrimogen și a tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat de agenți.

Judecătoarea Denisa Bic a considerat că Parchetul nu a indicat, nu a analizat și nici măcar nu a menționat în propunerea de arestare înregistrarea video de pe camera bodycam a agentului de poliție, deși aceasta era proba cea mai relevantă din dosar.

Judecătorul a vizionat personal înregistrarea și a constatat contradicții grave între relatarea Parchetului și ce arată efectiv imaginile.

Mai mult, magistratul critică dur faptul că procurorul a fost prezentat în fața instanței cu tricoul rupt: „Se ridică, în mod firesc, întrebarea în ce măsură preocuparea Parchetului pentru rezonanța socială și pentru imaginea publică a sistemului judiciar a fost avută în vederea atunci când s-a permis prezentarea inculpatului în fața instanței într-o ținută susceptibilă să îi afecteze imaginea, ca individ, dincolo de orice apreciere asupra funcției pe care o exercită”.

Constatările pe scurt ale judecătorului cu privire la fiecare infracțiune în parte:

*Nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă: Lipsesc din dosar dispoziția de anulare a permisului de armă, dovada comunicării ei și procesul-verbal de contravenție – judecătorul nu poate stabili dacă deținerea armei era „fără drept” la data faptei. „Din probele administrate până la acest moment, inculpatul nu a tras niciun foc de armă cu pistolul pe care îl avea asupra sa pe durata evenimentului”, a concluzionat judecătoarea.

*Tulburarea ordinii și liniștii publice: Nu există nicio probă a unei tulburări efective resimțite de cele circa 100 de persoane aflate pe terasă și lipsesc înregistrările camerelor de supraveghere ale localului.

*Ultraj (2 fapte): Din bodycam nu rezultă cu certitudine că pulverizarea cu spray a fost țintită exclusiv către cei doi polițiști. Un martor susține că a fost pulverizat și spre el, iar la fața locului se aflau alte șapte persoane.

„Referatul întocmit de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia prin care s-a solicitat luarea măsurii arestării față de inculpatul Bucurică Radu George, conține pe de o parte, trimiteri relativ sumare la probatoriul pe care se sprijină suspiciunea rezonabilă a comiterii faptelor în considerarea cărora s-a formulat propunerea de arestare preventivă (…), omițând să se procedeze la o coroborare a acestor mijloace de probă, ceea ce a condus la evidente contraziceri privind stabilirea unor importante elemente de fapt, iar pe de altă parte, excluzând analiza celei mai relevante probe de la dosar, până la data formulării propunerii de arestare preventivă și anume: înregistrarea video surprinsă de dispozitivul bodycam purtat de unul dintre agenții de poliție la data evenimentului, precum și a procesului verbal de vizionare întocmit pe baza acestei înregistrări la data de 09.08.2026”, se precizează în încheierea instanței.

După vizualizarea înregistrării video surprinsă cu dispozitivul bodycam purtat de unul dintre agenții de poliție la data evenimentului, coroborat cu restul probelor oferite de procuror, magistratul a ajuns la concluzia că „temeiurile factuale propuse pentru luarea măsurii arestării preventive prezintă numeroase vicii de natură a afecta posibilitatea reținerii unei suspiciuni rezonabile cu privire la acuzațiile pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, în configurația descrisă de procuror, în raport de probele administrate până la data formulării propunerii de luare a măsurii arestării preventive”.

Mai mult, potrivit magistratului, Parchetul nu a indicat înregistrarea video în propunerea de arestare preventivă, nu a făcut trimitere și nici nu a efectuat o analiză a celor rezultate din înregistrare în verificarea aspectelor relatate de martorii audiați care au fost direct implicați în incidentul din Hunedoara.

Martorii au fost polițiști în timpul serviciului care au și întocmit procesul verbal de sesizare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, precum și încă alte trei persoane dintre care un polițist aflat în timpul liber, care la rândul lor s-au implicat în urmărirea și imobilizarea procurorului Bucurică.

Judecătoarea explică pe larg ceea ce s-a întâmplat, după vizionarea înregistrării video:

– în intervalul 00.00-00.27, deci pe durata a 27 de secunde se surprinde evenimentul de pe terasa localului, unde se observă în imagini mai multe persoane cu un comportament corespunzător participării la o petrecere-de tip club în aer liber, fără a părea deranjate sau speriate, iar pe fundal muzică cu un nivel de sonor destul de ridicat, în imagini apărând și inculpatul, precum și un agent de poliție-îmbrăcat în uniforma distinctivă fără a se înțelege discuția dintre cei doi, cert fiind că inculpatul la minutul 00.19 s-a îndreptat înspre poarta de la ieșirea din local;

– la ieșirea din perimetrul terasei localului, în față fiind o parcare, în intervalul 00.28 -00.30, inculpatul se întoarce ținând ceva în mână, fără a se observa în imagini cu exactitate, apoi se aude, un sunet specific unei pulverizări tip spray, pulverizare îndreptată cel mai probabil sub nivelul înălțimii unde avea montat dispozitivul bodycam agentul de poliție C., după care fuge înspre parcare;

– intervalul 00.30-00.49 surprinde momentul când agenții de poliție aleargă înspre mașina inculpatului care era deja la volan cu ușile închise încercând să o pornească;

– între 00.51-01.08, se observă mai multe persoane de sex masculin lângă autoturismul inculpatului dintre care una a deschis ușa șoferului aplicând lovituri cu picioarele inculpatului în timp ce o altă persoană ține de ușă astfel încât acesta să nu o poată închide, iar unul dintre agenții de poliție pulverizează în mod constant și cu intensitate spray direct înspre inculpat și în interiorul autoturismului acestuia, timp în care se aude exclamându-se „Dă-i, dă-i!, dă să-i dau!”, la un moment dat inculpatul reușind să închidă ușa, după care se observă că persoanele adunate în jurul autoturismului îi deschid din nou portiera;

– la minutul 01.08 cât timp ușa era larg deschisă, inculpatul a reușit să iasă rapid și dezorientat din autoturism și îndreptându-se în fugă înspre un teren viran din imediata apropiere, în mers încercându-se din nou să i se aplice lovituri și se pulverizează cu spray lacrimogen;

– în momentele imediat următoare, respectiv în intervalul 01.08-01.18, inculpatul în timp ce se îndrepta spre terenul viran cade la trecerea unui șanț urmat de un agent de poliție, observându-se cum și acesta din urmă cade, imediat după inculpat;

– la minutul 01.33 inculpatul se oprește cu fața înspre agentul de poliție care purta dispozitivul bodycam și îi spune „bă, nu trage!”;

– în intervalul 01.33-05.00 se observă cum inculpatul continuă să fugă într-o zonă de vegetație de cei care îl urmau, nu se poate distinge numărul lor, auzindu-se cum este somat să se oprească „stai pe loc!, stai pe loc că trag!”, fiind trase și focuri de armă de agenții de poliție, iar la un moment dat când agentul de poliție care purta dispozitivul bodycam s-a apropiat de el se observă că inculpatul are un pistol în mână îndreptat cu țeava spre sol, în unele situații observându-se că mișcă mâna în care ține pistolul, posibil îndreaptă arma și spre grupul de persoane, inculpatul exclamând în repetate rânduri: „bă, nu trage!, bă nu trage ești om bun!” în cele din urmă fiind imobilizat de mai multe persoane dintre cei care îl urmăreau, timp în care i se aplică lovituri cu pumnii și picioarele în mod repetat, inclusiv după ce a fost poziționat culcat;

– la minutul 5.26 se aud persoanele de față care spun că au reușit să îl deposedeze pe inculpat de pistol;

– la minutul 6.00 în timp ce inculpatul era încătușat și înconjurat de mai multe persoane se aude un foc de armă, despre care persoanele de față afirmă că este vorba despre pistolul inculpatului;

– la minutul 7.00 una dintre persoane, fiind poziționată deasupra inculpatului oferă explicații celorlalți, susținând că el a tras cu pistolul inculpatului, având cartuș pe țeavă, afirmând: „e al lui, eu am tras că a avut cartuș pe țeavă când l-am dezarmat”.

Până la finalizarea înregistrării se continuă cu discuțiile între persoanele prezente, se procedează la percheziționarea inculpatului, constatând că acesta avea o geantă tip borsetă la el și în interior un spray lacrimogen, precum și un cuțit în formă semirotund cu mâner de plastic, având arma semirotundă.

Cu această ocazie, a fost identificată și legitimația inculpatului în care sunt înscrise datele acestuia, precum și calitatea de magistrat procuror, așa cum se consemnează și în procesul verbal de sesizare întocmit de agenții de poliție din 09.08.2026, precum și în procesul verbal de control al bagajelor.

Ce au declarat martorii

Martor 1 (persoana care a sesizat poliția): „a fost informat de către un client cu privire la faptul că o persoană de sex masculin din interiorul clubului manifestă un comportament suspect în sensul că se uita insistent la ceilalți clienți ai localului și care ar purta asupra sa sub geacă o armă tip pistol, iar pentru a se convinge s-a apropiat de acesta observând că poartă mănuși chirurgicale negre, iar în partea stângă sub geacă un obiect ce semăna cu un toc de pistol”.

Martor 2: „a observat o persoană de sex masculin, îmbrăcat într-o manieră ciudată, în sensul că acesta purta o șapcă, o jachetă sub care se vedea o formă ieșită în relief, ca un fel de toc de armă și purta mănuși chirurgicale de culoare neagră, (…) la un moment dat observând că are un comportament ciudat în sensul că își schimba poziția sau locul în incinta clubului foarte des și tot timpul avea o privire care i s-a părut că vrea să facă ceva, că ar căuta pe cineva”.

Agenții de poliție C. și N.: au relatat că ajunși la fața locului, au intrat în incinta terasei localului unde se aflau aproximativ 100 de persoane, fiind vorba de un local public care funcționează pe o terasă unde se pune muzică cu DJ, iar lumea nu stă efectiv la mese, așa că au identificat imediat persoana în cauză care „părea suspectă la prima vedere”, după care susțin că „au procedat la declinarea calității și i-au solicitat să îi însoțească în afara terasei, la autospecială, pentru a-i stabili identitatea, conducându-l spre ieșire”, inculpatul s-ar fi oprit, nu mai voia să iasă, dar la insistențele lor a acceptat să îi însoțească și „în momentul în care au ieșit de pe terasă inculpatul mergând în fața lor, agentul de poliție N. fiind în spatele inculpatului, iar agentul de poliție C. în lateral, inculpatul a făcut un pas înapoi, moment în care a scos un spray lacrimogen și l-a utilizat asupra lor, după care a alergat și a intrat într-un autoturism pe partea șoferului”.

Martorii M. și S.: susțin că ar fi observat momentul când inculpatul ar fi utilizat un spray nu lămuresc maniera în care acesta ar fi pulverizat, făcând afirmații că s-a pulverizat asupra polițiștilor, mai mult martorul M. susținând că „în momentul în care acesta a ieșit din club a început să pulverizeze spray iritant lacrimogen, atât către mine, cât și către polițiștii care se aflau de față, menționând faptul că în acest timp, de față se mai aflau mai mulți clienți ai localului, printre care 2 colegi jandarmi aflați în timpul liber, respectiv (…), un alt coleg polițist aflat în timpul liber-agent (…) și 3 agenți de pază care erau de serviciu la club”.

„Maniera ironică” a Parchetului

În final, judecătorul a „demontat” fiecare dintre acuzațiile procurorului susținând că „în cauză nu este îndeplinită nici cerința existenţei unor probe că lăsarea inculpatului în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică ori cerința necesității luării măsurii arestării preventive sau o altă măsură preventivă în scopul asigurării bunei desfăşurării a procesului penal”.

Mai mult, este criticată „maniera ironică în care Parchetul prin aceeași propunere de arestare depusă în scris a înțeles să înlăture apărările inculpatului referitoare la faptul că el a fost ferm convins că urmează să i se întâmple ceva rău”.

„Judecătorul opiniază că date fiind acțiunile violentele îndreptate împotriva acestuia de către celelalte persoane adunate în jurul autoturismului este greu de pretins că s-a gestionat într-o manieră calmă și civilizată această acțiune de legitimare a unei persoane și că nicio reacție a inculpatului nu s-ar justifica, care inițial a deranjat doar prin aceea că părea o persoană suspectă și ulterior prin aceea că a refuzat să se legitimeze știind că nu a deranjat nicio persoană din local, apoi să fugă nu doar de cei doi agenți de poliție aflați în timpul serviciului, ci și de toate celelalte persoane care s-au alăturat agenților îmbrăcați în uniformă”, se mai susține în document.

„(…) în aprecierea gravității conduitei persoanelor implicate nu poate prezenta relevanță decisivă profesia sau funcția deținută, ci maniera concretă în care fiecare a înțeles să gestioneze situația. (…) eventualele reacții incompatibile cu cerințele funcției pe care o deține o persoană chiar dacă ar fi de natură penală nu impun automat și in abstracto luarea măsurii arestării preventive, în lipsa analizei concrete a tuturor împrejurărilor cauzei, tocmai în virtutea principiului egalității în fața legii.

Prin urmare, calitatea profesională nu poate substitui analiza conduitei efective, astfel că tot incidentul care este supus analizei trebuie examinat prin raportare la actele și acțiunile concrete ale fiecărei persoane, la succesiunile acestora, la contextul în care au avut loc și la reacțiile manifestate de participanți”, a conchis judecătoarea. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel a contestat decizia judecătoarei de la Alba Iulia, dosarul urmând să ajungă la Înalta Curte de Casație și Justiție.

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