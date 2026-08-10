Procurorului i-a fost clasat în trecut un dosar de hărțuire sexuală și a fost reprezentant al magistraților la consultările organizate de Klaus Iohannis la Cotroceni.

Bucurică este acuzat acum de mai multe infracțiuni, inclusiv că, în momentul în care polițiștii au vrut să îl liniștească, a folosit pistolul pe care îl deținea ilegal.

George Bucurică, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin. Sursa foto: expresdebanat.ro

Înarmat cu pistol deținut nelegal, cuțit și spray lacrimogen

Incidentul în care a fost implicat procurorul Bucurică a avut loc în noaptea de 8 spre 9 august 2026 (sâmbătă spre duminică), în comuna Ribița, județul Hunedoara.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care realizează ancheta în acest caz, procurorul (al cărui nume nu este publicat în comunicat) „a intrat pe terasa unui local public din comuna Ribița, Jud. Hunedoara, în care erau circa 100 de persoane, având asupra sa un cuțit, un spray iritant lacrimogen, precum și o armă letală tip pistol, marca WALTHER, seria FBC 3400, de cal. 9X19”.

Anchetatorii arată că procurorul avea permisul de port-armă anulat din data de 27 iulie 2026, „aspect cunoscut de inculpat din 06.08.2026”.

Potrivit procurorilor, care îi acordă lui Bucurică prezumția de nevinovăție, „în jurul orei 3.00, fiind solicitat să se legitimeze de către organele de poliție, (n.r.: procurorul) a refuzat, a ridicat tonul, deranjând persoanele care se aflau în local și a fugit de organele de poliție care au plecat în urmărirea sa, după ce anterior a folosit spray-ul iritant lacrimogen împotriva acestora, iar la momentul imobilizării sale de către organele de poliție, ar fi tras fără drept cu arma letală deținută”.

În urma scandalului, procurorul Bucurică a fost reținut pentru 24 de ore, pe numele său fiind formulate mai multe acuzații: nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și ultraj.

Procurorul Bucurică, anchetat pentru hărțuire sexuală

În 2018, George Bucurică, la vremea respectivă procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița, a fost acuzat de hărțuire sexuală și folosire a funcției în scop sexual, după ce în spațiul public au apărut înregistrări în care acesta îi cere unei tinere, victimă într-un dosar instrumentat de el, să întrețină relații sexuale cu el.

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„Îmi spunea că vrea să mă vadă. Când am plecat, a început să mă sărute. Mi-a spus să nu îmi fac griji, că o să mă ajute în dosarul meu, ca să mă culc cu el și să îi furnizez anumite informații despre anumite persoane”, a declarat tânăra, citată de Antena 3.

Monica Bojin, tânăra care îl acuză pe Bucurică de hărțuire sexuală, a depus în sprijinul acuzațiilor sale atât înregistrări, cât și mesaje, iar procurorul a făcut obiectul unei cercetări din partea Inspecției Judiciare.

Bucurică a fost acuzat că „a inițiat și acceptat, în timpul urmăririi penale, cât și după sesizarea instanței, derularea de convorbiri neoficiale cu un grad ridicat de intimitate, pe WhatsApp și Facebook, cu persoana vătămată dintr-un dosar pe care îl instrumenta”.

De asemenea, procurorul a fost acuzat că a solicitat persoanei vătămate informații privind unii colegi de muncă ai acesteia și a determinat-o să accepte întâlniri în afara cadrului instituțional, manifestând un comportament indecent și solicitându-i să întrețină relații intime în contextul soluționării favorabile a cauzei.

Dosarul de hărțuire sexuală, retrimis de două ori la procuror

Ancheta pentru hărțuire sexuală care l-a vizat pe procurorul Bucurică a ajuns în primă fază la Secția Specială de anchetare a magistraților, desființată între timp. Procurorul de caz a dispus clasarea acuzațiilor, dar soluția a fost infirmată de procurorul ierarhic superior, dosarul întorcându-se la procuror.

Ulterior, dosarul a ajuns la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, la procurorul responsabil de anchetarea magistraților, care a dispus, din nou, clasarea.

Soluția a fost contestată în instanță, iar Curtea de Apel Timișoara a retrimis, în 2023, dosarul la procuror, concluzionând că ancheta a fost realizată superficial, nefiind lămurite aspecte esențiale ale cauzei. Astfel, Curtea de Apel Timișoara a dispus reaudierea unor martori, a victimei și a lui Bucurică.

Conform deciziei Curții de Apel Timișoara, George Bucurică, a cărui variantă a fost că a vrut să o folosească pe tânăra Monica Bojin pentru a plasa aparatură de înregistrare, trebuia să explice discuțiile pe tentă sexuală avute cu tânăra, precum și de ce, dacă dorea să o folosească pentru plasarea tehnicii în hotelul în care era angajată, se întâlnea cu ea într-un loc ferit sau o ducea în afara orașului și cum înțelegea el să fie colaborarea cu tânăra.

De asemenea, victima trebuia să explice de ce nu l-a denunțat pe procurorul Bucurică încă de la primul avans sexual presupus a fi făcut și a așteptat până în luna ianuarie 2018, când s-a prezentat în fața organelor de poliție, precum și de ce a acceptat să se întâlnească cu Bucurică și să meargă la el în apartament, dacă știa că acesta îi va face avansuri sexuale cu care nu era de acord.

Surse Libertatea au declarat că dosarul de hărțuire sexuală al lui Bucurică a fost clasat din nou de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, decizia fiind, de această dată, definitivă.

Reprezentant al magistraților la consultările de la Cotroceni

În anul 2019, după lansarea acuzațiilor de hărțuire sexuală la adresa sa, procurorul George Bucurică a participat la consultările de la Cotroceni, inițiate de fostul președinte Klaus Iohannis cu reprezentanții magistraților, în perspectiva organizării referendumului pentru justiție.

Printre alții, la consultările la care a participat Bucurică au mai fost prezenți actualul membru al CSM Claudiu Sandu, fostul judecător Cristian Dănileț și procuroarea Antonia Diaconu, candidată recent la șefia DIICOT.

George Bucurică, la Cotroceni. Sursa foto: luju.ro

În anul 2025, procurorul George Bucurică a concurat, fără succes, pentru un post de procuror la DIICOT, Serviciul Teritorial Timișoara.

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