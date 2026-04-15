Sume achitate în avans la Brăila

Conform Inspectoratului Școlar Județean Brăila, suma totală decontată până acum include 7,7 milioane de lei reprezentând diferențe salariale și 1,6 milioane de lei aferente dobânzilor legale.

Inspectorul școlar general, profesorul Dan Mihai Gheorghiță, a declarat: „La nivelul inspectoratului și al unităților de învățământ s-au făcut demersurile necesare pentru respectarea cadrului legal stabilit prin ordinul de ministru. Majoritatea unităților de învățământ au achitat sumele datorate pentru anul 2025, la salariul din luna martie.”

De remarcat este faptul că profesorii din Brăila au primit plățile restante mai devreme decât în alte județe, ceea ce a fost apreciat de către Cătălin Radu, liderul Sindicatului Învățământului „Gheorghe Corneliu Caranica”.

„Este un lucru pozitiv că la Brăila plățile s-au făcut mai rapid. În continuare, se respectă calendarul stabilit, iar la salariile din aprilie vor fi acordate tranșele de 5% și 10% pentru hotărârile judecătorești din perioada 2019–2023, care vizează, în principal, plata normei de hrană inclusiv pe perioada concediilor de odihnă”, a explicat acesta.

Un mecanism național pentru recuperarea drepturilor

La nivel național, Ministerul Educației și Cercetării a demarat în ianuarie 2026 aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2025 și a Ordinului nr. 3.226/2026, care reglementează plata eșalonată a drepturilor salariale câștigate în instanță. Primele plăți au fost realizate odată cu salariile din februarie 2026, fiind alocate aproximativ 244 de milioane de lei pentru tranșele restante și dobânzile aferente anului de plată 2025.

Începând cu luna martie 2026, sistemul a trecut la etapa achitării tranșelor pentru anul în curs, cu termen final de plată până la 31 decembrie. De asemenea, în iunie, odată cu salariile din luna mai, profesorii urmează să primească tranșa a V-a, reprezentând 35% din diferențele salariale stabilite prin Ordonanța de Urgență nr. 48/2022. Valoarea totală a acestei tranșe, la nivel național, este estimată la 326 de milioane de lei.

Întârzieri recuperate și stabilitate

Cătălin Radu a subliniat că plățile au fost întârziate de modificările legislative din anii trecuți. „Prin OUG nr. 52/2025, tranșele scadente până la finalul anului 2025, dar neachitate, au fost amânate pentru 2026, ceea ce a dus la o întârziere resimțită de cadrele didactice. Totuși, situația a reintrat acum într-un curs normal”, a explicat liderul sindical.

Pentru procesul de recuperare a drepturilor salariale, Guvernul a implementat un calendar de plată pe cinci ani. Astfel, profesorii primesc 5% din sume în primul an de la decizia definitivă, 10% în al doilea an, 25% în al treilea și al patrulea an, iar 35% în ultimul an. Aceeași schemă se aplică și dobânzilor legale aferente.

Perspective pentru 2026

Plățile efectuate în județul Brăila sunt considerate un exemplu de eficiență la nivel național, având în vedere perioada de întârziere a tranșelor din anii precedenți. Liderii sindicali și autoritățile locale consideră că respectarea strictă a calendarului de plăți pentru 2026 reprezintă un semnal pozitiv pentru angajații din învățământ, oferind un grad de stabilitate mult așteptat în sectorul educațional.

