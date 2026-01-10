Legea 196/2018 vs. Legea 61/1991 pentru proprietarii de apartamente

Legea nr. 196/2018 privind funcționarea asociațiilor de proprietari stabilește regulile clar în care asociațiile pot funcționa, precum și drepturile și obligațiile proprietarilor de apartamente.

Aceeași lege răspunde și la întrebarea: cine plătește reparația acoperișului la bloc.

Nu de puține ori, zgomotul creat de unii proprietari i-a deranjat pe ceilalți, astfel că s-a ajuns la numeroase conflicte între vecini. Programul orelor de liniște la bloc, și în anul 2026, la fel ca și în anii trecuți, este prevăzut de legea nr. 61/1991 (legea ordinii publice).

Programul de liniște la bloc, în anul 2026

Potrivit legislației actuale, există două intervale principale destinate liniștii: între orele 22.00 și 08.00 și între 13.00 și 14.00, valabile inclusiv în weekend.

Orele de liniște sunt un compromis social menit să asigure odihna și confortul locatarilor, în special în orașele aglomerate. Stabilite prin Legea nr. 61/1991, aceste reguli sunt menite să protejeze calitatea vieții și să prevină conflictele între vecini. Locuitorii blocurilor sunt îndemnați să respecte aceste intervale, dar, dincolo de cadrul legal, conviețuirea armonioasă depinde în mare măsură de bunăvoința fiecăruia.

Activități precum mutatul mobilei sau utilizarea unor electrocasnice zgomotoase, deși nu sunt interzise legal în afara orelor de liniște, ar trebui evitate în momentele de repaus, conform regulilor nescrise ale bunelor maniere.

Totuși, dacă trebuie să facem anumite modificări în apartament sau chiar o petrecere, pentru a evita un conflict cu vecinii, soluția ar fi să îi anunțăm în prealabil cu privire la ceea ce urmează să facem.

Legea asociațiilor de proprietari poate prelungi orele de liniște

Legea 196/2018 permite asociațiilor de proprietari să extindă intervalele de liniște prin regulament intern, de exemplu, prelungind pauzele de prânz până la ora 16.00, cu condiția ca aceste reguli să fie afișate și comunicate locatarilor.

Acest lucru oferă fiecărei comunități posibilitatea de a-și adapta normele la nevoile locatarilor săi, fără a contraveni legii naționale.

Amenzi pentru încălcarea orelor de liniște la bloc, în 2026

În cazurile de nerespectare a acestor reguli, sancțiunile pot fi severe. Legea prevede amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei pentru o primă abatere, iar pentru recidivă, amenzile pot ajunge până la 3.000 de lei.

Dacă zgomotul excesiv are loc în afara intervalelor legale, amenzile variază între 200 și 1.500 de lei în funcție de gravitatea faptei, iar în cazul petrecerilor private neautorizate, sancțiunile cresc considerabil, între 2.000 și 6.000 de lei.

Autoritățile, inclusiv poliția și reprezentanții administrației locale, sunt responsabile de constatarea și aplicarea acestor sancțiuni. Cei amendați au dreptul să conteste deciziile în termen de 15 zile, adresându-se instanței de judecată. În blocurile din România, odihna, liniștea și respectul reciproc sunt esențiale pentru a menține armonia în comunitate.

Orele de liniște nu sunt doar o obligație legală, ci și o marcă a respectului și a bunei conviețuiri.