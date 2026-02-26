Întoarcere la sat, cu un ajutor de 13.000 de euro

În timp ce agitația marilor orașe devine tot mai apăsătoare, iar ritmul vieții urbane tot mai accelerat, tot mai mulți oameni își pun întrebarea dacă echilibrul și sensul nu se află în zone unde diminețile încep în liniște, nu cu alarma telefonului, scriu jurnaliștii Blic, parte a grupului Ringier.

Tranziția de la oraș la sat nu mai este percepută ca un pas imposibil.

Antreprenori, specialiști IT și familii tinere aleg să renunțe la birouri pentru terenuri agricole și livezi, iar statul sârb susține acest trend prin alocări financiare fără precedent.

Programul guvernamental oferă până la 1,5 milioane de dinari, adică aproximativ 13.000 de euro – pentru achiziționarea unei case cu teren la țară, scopul fiind revitalizarea satelor aflate în declin și atragerea tinerilor către agricultură și viața rurală.

Sprijin pentru sute de familii

Inițiativa este coordonată de Ministerul pentru Îngrijirea Satului din Serbia, instituție care gestionează măsurile destinate relansării satelor afectate de depopulare și criză economică.

Autoritățile susțin că acest program, dar și stimulentele pentru tinerii fermieri reprezintă o oportunitate reală pentru cei care doresc să înceapă de la zero într-un mediu rural.

Conform publicației B92, de cei 1,5 milioane de dinari vor beneficia 500 de persoane. Suma reprezintă o creștere față de anul precedent, când plafonul individual era de 1,2 milioane de dinari. Valoarea totală a programului a rămas însă neschimbată.

Cine poate aplica

Pentru subvenții pot să aplice cetățeni sârbi majori, cu vârsta de până la 45 de ani, inclusiv:

  • persoane singure;
  • părinți singuri;
  • soți sau parteneri de facto.

Solicitanții trebuie:

  • să aibă domiciliu înregistrat neîntrerupt de cel puțin trei ani până la data lansării apelului;
  • să nu fie proprietari sau coproprietari ai unei alte locuințe în Serbia (cu excepția terenurilor agricole);
  • să nu fi înstrăinat sau dobândit o proprietate imobiliară în ultimii cinci ani (cu excepția terenurilor agricole);
  • să nu aibă datorii restante la bugetul public;
  • să nu fie implicați în proceduri de executare silită;
  • să nu fie rude cu vânzătorul imobilului.

Beneficiarii nu pot vinde locuința timp de zece ani de la semnarea contractului, iar imobilul trebuie asigurat în această perioadă.

Ce acoperă și ce nu acoperă finanțarea

Fondurile nerambursabile sunt destinate exclusiv achiziției unei case cu curte. Nu pot fi utilizate pentru:

  • mobilarea locuinței;
  • plata taxei de transfer al proprietății;
  • impozitul pe proprietate;
  • costurile pentru obținerea documentației necesare;
  • lucrări de renovare sau adaptare a casei.

Valoarea de piață a imobilului este stabilită de unitatea administrației locale, independent sau în colaborare cu autoritățile fiscale ori cadastrale sau prin evaluatori autorizați, pe cheltuiala administrației locale.

Procedura de acordare a fondurilor

Solicitanții depun cererea împreună cu unitatea administrației locale pe teritoriul căreia se află imobilul, iar administrația locală confirmă, prin declarație, corectitudinea datelor și îndeplinirea condițiilor privind casa pentru care se solicită finanțarea.

După aprobarea fondurilor de către minister, suma este transferată în contul administrației locale, care încheie contractul de vânzare-cumpărare cu proprietarul. Contractul este semnat și de beneficiar. Apelul public va fi lansat pe site-ul ministerului după intrarea în vigoare a hotărârii. Termenul pentru depunerea cererilor începe din ziua următoare publicării apelului și durează până la epuizarea fondurilor, dar nu mai târziu de 1 noiembrie 2026.

Fondurile vor fi acordate în ordinea depunerii cererilor, cel târziu până la 30 noiembrie 2026.

Recent, un mesaj publicat pe Facebook și preluat de presa locală anunța că o casă cu subsol, curte și pomi fructiferi se vinde la prețul unei mașini second-hand, în Serbia. Proprietatea a fost scoasă la vânzare pentru doar 9.000 de euro, o sumă rar întâlnită astăzi chiar și în localitățile mici. Iar un proprietar din Brestovac, un sat mic din Serbia, oferea o recompensă de 10.000 de euro persoanei care îi găsea un cumpărător pentru casa pe care a scos-o la vânzare.

