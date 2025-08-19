Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a transmis, într-un comunicat de presă, că valoarea voucherelor va fi redusă pentru a răspunde situaţiei economice actuale.

Programul Rabla va fi relansat în luna septembrie, cu o alocare de 200 milioane lei.

„Într-un an cu constrângeri bugetare, am ales să finanțăm doar acele programe care aduc beneficii clare: mai puțină poluare în orașe, mai puține conflicte cu fauna sălbatică și mai multă siguranță pentru oameni. Această ordonanță nu închide definitiv programele AFM. Guvernul își păstrează opțiunea de a aproba, prin memorandum, și alte proiecte până la finalul anului. Ne asigurăm astfel că fiecare leu din Fondul pentru Mediu este folosit eficient pentru proiecte realizabile într-un timp scurt, cu efecte directe și vizibile pentru oameni și pentru mediu” a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

În perioada următoare, MMAP va prezenta lista actualizată a programelor AFM și calendarul relansării acestora, în funcție de deciziile guvernamentale și de disponibilitatea fondurilor europene și naționale.

În ședința de marți, 19 august, Guvernul, la propunerea MMAP, a adoptat prevederea prin care Administratia Fondului pentru Mediu va lansa programul Rabla pentru persoane fizice, cu un buget de 200 de milioane lei.

Programul va fi deschis în luna septembrie, pe baza unui ghid actualizat. România și-a atins deja ținta din PNRR privind casarea a 250.000 de autoturisme poluante. În 20 de ani de funcționare, „Rabla” a dus la scoaterea din circulație a peste 1 milion de mașini vechi.

