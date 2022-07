„O bădărănie la adresa eroilor neamului”. Moții sunt chemați la protest, după ce Primăria Turda a anunțat că mută statuia lui Avram Iancu din piața centrală

Autoritățile au decis relocarea statuii la câteva zeci de metri distanță, în viitoarea piațetă din fața teatrului din Turda. Opozanții mutării vor organiza un protest la sfârșitul săptămânii printre buldoexcavatoare și vor ataca în instanță hotărârea Consiliului Local.

Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu (SAI), care a contribuit la ridicarea statuii, a anunțat mobilizarea pentru duminică, 10 iulie, și-i cheamă pe moți la Turda, pentru a împiedica o asemenea „impietate” în anul în care se comemorează 150 de ani de la moartea „Crăișorului munților”.

„Noi am dat bronzul pentru statuie, noi am inițiat-o și am ridicat-o împreună cu primarul de la acea vreme”, spun reprezentanții SAI.

Statuia, considerată o abominație arhitecturală de unii, „pentru alții e simbolul românității”

SAI, care are acum 60 de filiale în toată țara, a luat ființă cu scopul declarat de a susține proiectul ridicării unei statui a lui Avram Iancu în centrul Clujului. Trei ani mai târziu, în 1993, s-a născut ceea ce mulți au considerat o abominație arhitecturală.

„Pentru alții e simbolul românității în centrul Clujului, pe axa Catedrala Ortodoxă – Teatrul Național. Cine nu înțelege semnificația se ia de formă și spune că e un eșec urbanistic. Și Turnul Eiffel a fost considerat un kitsch și o monstruozitate, și până la urmă a devenit simbolul Parisului și nu numai, dacă vreți chiar simbolul Franței și al francofoniei. Chestia cu gusturile e subiectivă. Sigur, poate că oamenii de rând își doreau un Avram Iancu frumos, un crăișor scos din ramă, de pus în icoană, dar trebuie respectată viziunea artistului”, a spus Tiberiu Groza, președintele Societății Avram Iancu, pentru Libertatea.

„Avram Iancu suntem toți!”

„Scut în jurul lui Avram Iancu la Turda, pentru ca să ne mai putem privi în ochi unii pe alții!”, au cerut organizatorii. Tiberiu Groza, președintele societății cultural-patriotice, a anunțat că duminică va avea loc un Marș al Iancului, de la Mărișel (unde se află monumentul Crucea Iancului) până la Turda, aproximativ 90 de kilometri, încheiat cu un protest în centrul orașului.

Bannerele și mesajele sunt deja pregătite: „Trăiască duhul lui Iancu, Avram Iancu suntem toți”.

Protestul e justificat, susțin membrii Societății Avram Iancu. Aceștia acuză autoritățile locale că n-au inițiat o dezbatere publică în ceea ce privește mutarea statuii. Pe lângă păstrarea ei în mijlocul pieței centrale, vor și amplasarea, în vecinătate, a unui bust al lui Andrei Șaguna, fostul mitropolit ortodox al Transilvaniei, „pentru a înfrumuseța centrul orașului și a-l îmbogăți cu elemente de identitate națională”.

„Prin mutarea statuii lui Avram Iancu se golește de orice semn de românism piața centrală a orașului și aceasta devine o piață dominată de clădirea bisericii reformate și clădirile retrocedate cultelor. Golită de statui, piața centrală a orașului va fi seacă, fără viață și fără un monument reprezentativ pentru populația românească”, sunt câteva dintre argumentele celor care vor ca statuia să rămână pe loc.

Primăria: „Statuia se va percepe mult mai bine pe viitorul amplasament”

Primăria susține că, prin relocare, va pune statuia într-o „lumină mai bună” și că actualul fundal „nu este de natură să ofere monumentalitatea necesară acesteia”.

„S-a concluzionat că statuia se va percepe mult mai bine pe fondul neutru al fațadei gotice a Bisericii Romano-Catolice, decât suprapusă fațadelor colorate ale căsuțelor din fațada sudică a Bisericii Romano-Catolice. Statuia amplasată de cealaltă parte a Bisericii va fi percepută de la o distanță considerabilă, marcând intrarea dinspre Cluj în centrul istoric al municipiului Turda, fiind amplasată cu fața la direcția de circulație care conduce traficul spre centru, și nu cu spatele, cum este acum”, a fost explicația autorităților locale.

„Avram Iancu e eroul cu cele mai multe statui din România”

Întrebat de Libertatea ce miză are o polemică legată de amplasarea unei statui într-o lume amenințată de criză și război, președintele Societății Avram Iancu răspunde ferm:

„Adică vezi, Doamne, țara arde și baba se piaptănă. Dar nu la noi este războiul, ci în altă parte. Anul acesta sunt 150 de ani marcați de la moartea lui Avram Iancu și peste doi ani este bicentenarul nașterii sale, iar un gest prostesc de a-l scoate dintr-o piață publică și de a-l muta într-alta nu poate fi trecut cu vederea. Nu poți tolera o bădărănie la adresa eroilor neamului. S-a scumpit carburantul și nouă ne arde de mutat statui? Fiecare are sarcina lui. Noi conservăm și cultivăm personalitatea lui Avram Iancu. Pentru vulg, pentru omul de rând, poate părea că țara arde și baba se piaptănă, dar noi nu suntem vulgul, ignorantul. Suntem oameni care chiar gândim pentru țara asta și ne doare când oameni de-ai noștri, români, fac gesturi împotriva țării și a simbolisticii românești”, a încheiat Groza.

Cine este liderul Societății Avram Iancu

Nu e prima oară când SAI apare într-o polemică legată de amplasarea unei statui. În toamna anului trecut, membrii ei au participat la un protest legat de dezvelirea monumentului lui Samuel von Brukenthal în Piața Mare din Sibiu, gest considerat „o gravă ofensă adusă Națiunii Române”.

Tiberiu Groza, doctorand în etnologie, e președintele societății din 2019. În perioada 2005-2013 a fost manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj și director artistic al ansamblului Dor Transilvan care funcționa pe lângă RATUC, o regie a Primăriei Cluj. A fost nevoit să demisioneze și să renunțe la ambele calități, după ce ansamblul folcloric a interpretat la TVR Cluj un colind cu versuri considerate antisemite.

„Am dat satisfacție Ambasadei SUA și Ambasadei Israelului. Mă simt vinovat doar pentru faptul că nu am selectat colindele gândindu-mă la posibilele implicații antisemite ale versurilor”, a sunat declarația lui Groza pentru Ziar de Cluj, în 2013.

Statuia din Turda reprezentându-l pe Avram Iancu (1824-1872) este în acest moment plasată în Piața Republicii pe locul unde până în 1998 se afla Statuia Lupa Capitolina, aceasta fiind mutată în Piața Romană.

