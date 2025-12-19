Programele școlare pentru clasele X-XII vor fi lansate în ianuarie 2026

Potrivit lui Daniel David, mandatul său de ministru, inițial limitat la luna mai 2025, a fost extins pentru a finaliza obiective-cheie, precum reforma curriculară pe care o anunțase când a preluat ministerul. „Era normal s-o închei tot eu!”, a precizat oficialul.

Reforma despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă include, printre altele, implementarea noilor programe școlare pentru liceu, în concordanță cu noile planuri-cadru adoptate deja. Această modernizare curriculară, făcută după aproape 20 de ani, reprezintă un câștig major pentru educație, consideră ministrul, care a anunțat și planul pentru anul viitor: la sfârșitul lunii ianuarie 2026, vor fi lansate programele școlare pentru clasele a X-a, a XI-a și a XII-a. Acestea vor ține cont de observațiile și propunerile primite anterior, cum ar fi cele pentru informatică și istorie, a mai spus ministrul în comunicat.

Un aspect esențial al reformei, consideră ministrul, este alocarea a 25% din timpul fiecărei discipline pentru activități educațional-remediale, activități care vor contribui la reducerea analfabetismului funcțional prin formarea, consolidarea, utilizarea și dezvoltarea competențelor. „În măsura în care aceste activități vor fi bine făcute, vor avea un impact major asupra reducerii analfabetismului funcțional”, a mia declarat aministrul.

Cum vor fi concepute noile manuale. „Vor combina metodele clasice cu inteligența artificială și gamming-ul”

După finalizarea programelor, urmează elaborarea manualelor, care vor combina metode clasice cu tehnologii moderne, precum inteligența artificială și gaming-ul. De asemenea, se va pune accent pe formarea profesorilor pentru implementarea curriculumului cu metode moderne. În toto acest timp, promite ministrul, se vor finaliza și standardele naționale de evaluare pentru fiecare programă, la toate nivelurile educaționale.

Daniel David recomandă Ministerului Educației să evalueze în timp efectele acestor programe asupra performanțelor elevilor la testele naționale și internaționale. „Cred că generația de elevi care va avea șansa să fie pregătită la nivel liceal prin noul curriculum – începând cu clasa a IX-a din anul școlar 2026 – 2027 – va atinge standardele educaționale așteptate de țară”, subliniază ministrul.

Reforma curriculară reprezintă un pas important pentru modernizarea educației în România, având scopul de a îmbunătăți performanțele elevilor și de a reduce analfabetismul funcțional, considerat un risc de securitate națională.

Limba română scindează lumea academică și societatea

Scandalul privind programa școlară de limba și literatura română pentru clasa a IX-a a izbucnit în decembrie 2025, după publicarea noii versiuni elaborate de Ministerul Educației. Critici intense din partea profesorilor, scriitorilor, experților academici și elevilor au acuzat un conținut prea dificil, depășit și inadaptat la nivelul elevilor. Ministerul a anunțat modificări rapide în urma reacțiilor.​

Programa impunea o abordare cronologică rigidă, începând cu autori vechi precum Ion Neculce, Molière, Ioan Budai-Deleanu sau cronicari ca Dosoftei, considerați prea grei pentru adolescenți. Criticii au semnalat absența lecturilor contemporane, ignorarea diversității culturale și de gen, plus erori metodologice care riscă să agraveze analfabetismul funcțional. Peste 200 de specialiști și mii de profesori au semnat petiții, cerând adaptări tematice și conținuturi atractive, comparate cu jocuri video sau TikTok.​

Mulți experți au catalogat programa ca fiind ruptă de realitatea modernă a zilei de azi și incoerentă cu alte discipline precum istoria. Au apărut suspiciuni de conflicte de interese, profesori implicați în elaborare fiind și în comisia de avizare. Dezbaterea publică a fost criticată pentru transparență redusă.

Ministrul Educației, Daniel David, a decis modificarea programei ținând cont de observații, însă toate celelalte programe au rămas neschimbate. Scandalul continuă însă cu dezbateri despre salvarea literaturii fără a sacrifica lectura.

